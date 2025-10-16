藤本美貴「気持ち悪い!」を連発 夫の“隠しごと”に視聴者も「強烈過ぎ…」とあ然
タレントの藤本美貴が10日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。浮気相談の“その後”に言及した。
○「夫が会社の部下と親密LINE」「会議室で…」
藤本美貴
視聴者から寄せられる人生相談に答えている藤本。この日の動画では、人生相談の“その後”を紹介。過去に、20代女性から、「夫が会社の部下と、寝落ちするまで親密なLINEをしていた」「オフィスの会議室でお菓子の食べさせ合いをしていた」という浮気相談が寄せられ、藤本は、「気持ち悪くない? 食べさせ合いって何?」と憤慨。相談者には3人の子供がいることから、「別れるのはまだ先。話し合うしかない」としつつ、「意味がわかんない。めちゃめちゃ気持ち悪い」と一刀両断していた。
相談者によると、その1カ月後、「部下の誕生日に2万円ほどのネックレスをプレゼントしていた」そうで、「夫に回収を指示したが、新たに購入したダミーのネックレスを渡してきた」と吐露。話し合いの末、夫は会社を退職したと言い、現在は、「以前よりいい関係を築けている」という。また、藤本の動画についても、「夫と一緒観て、“気持ち悪い”の一言や、みなさんのコメントが励みになり、笑いに変えることができた」と夫婦関係が改善したことを報告した。
結果は丸く収まったようだが、藤本は、「ダミーのネックレスから、どうやっていい関係を築けてると思ったのか。詳細が知りたい。そんなことある?」といぶかしげ。「食べさせ合いはどうでしたか? 会社辞める価値はありましたか? って聞きたい」と夫への怒りが収まらない様子で、「まだ目を離しちゃダメですよ」とピシャリ。「もう平和なので、ああだこうだ言う必要はない」としながらも、「気持ち悪いよね。食べさせ合いって。カップルでもしないじゃん。食べる? はあっても、食べさせ合いって……」と最後までぼやいていた。
コメント欄には、「旦那さんマジでミキティに詰められて欲しい(笑)」「ミキティが全然信じてなくて笑った」「めっちゃその後が気になってた」「お菓子の食べさせ合いは強烈過ぎて覚えてました笑」などの反響が寄せられている。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。
