¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26:34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Åì¥Ö¥¯¥í(¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷)¤Èµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÎÀïÎ¬¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤óMC¤Î»þ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»¤á¤Î¤ä¤Ä¤ÇÃý¤ë¡£µÕ¤ËÅìÌî¤µ¤óMC¤À¤Ã¤¿¤éÃ¦Àþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¯¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈMC¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°û¤ß²ñ¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿½ÐÍè»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤¬¡Ö»ä¤ª¼ò¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼å¤¤¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê°û¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶è¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã°û¤ßÌÀ¤«¤·¤Æ¸òº¹ÅÀ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì²ó¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡ÖÎòÂåÈà»á²¿¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÅâÆÍ¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°ì·å¤Ç¤¹¡£1¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·9¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£³ØÀ¸¤«¤é°ì·å¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆ¨¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î²óÈò½Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤ª¼ò¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¿¹¤À¤¬¡¢¿ì¤¦¤ÈÆ°Êª¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È°û¤ó¤Ç¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¥ï¥ó¥ï¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
編集部MEMO
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£