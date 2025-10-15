【1週間コーデ】10／7(火)～10／11(土)最新ファッションをピックアップ♡

10／7(火)公開：フリーモデル・佐藤みつかサン／27歳 (160cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第384弾♡ 今週は、オールブラックのすっきり見えスカートコーデ、赤を効かせたクールカジュアルコーデ、デニムonデニムのこなれ感たっぷりコーデの3つをご紹介します♡ どのコーデもまとまりがありつつも、アクセントを効かせてトレンド感をアップ！ 気になる着用アイテムの詳細を見てみましょう♪

MARNIのニットが秋映えの

洗練されたモノトーンシック♡

「少しきれいめにまとめたかったので、MARNIの黒ニットを主役にしました♪ これは前後2Wayで着られるデザインだから、その日の気分で印象を変えられるのがいい感じ。ハイネックニット(UNIQLO)をレイヤードしつつ、ボトムはタイトスカート(Louere)で自然と細見え効果も☆ バッグはちょうどいいサイズ感のシンプルなレザートート(RANDEBOO)。足元はローファーヒールパンプス(lus.)で、スカートにもパンツにも合うのが◎です。黒メインだけれど、抜け感が出るように白を効かせてすっきりさせています！」

◾️ロゴ入りニットトップス 約\135,000 / MARNI

◾️ハイネックニットトップス 約\3,000 / UNIQLO

◾️ハイウエストタイトスカート 約\7,000 / Louere

◾️レザートートバッグ 約\15,000 / RANDEBOO

◾️ローファーヒールパンプス 約\5,000 / lus.

◾️リボンヘアクリップ 約\3,000

◾️オリーブブラウン(カラコン) / CANNA ROZE

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

10／9(木)公開：成城大学三年・初山生季サン／20歳 (167cm)

ブラックカーデにデニムを合わせた

大人クールなBlackスタイル♪

「お気に入りのMACKINTOSHのレインブーツを取り入れた、実は“雨の日仕様”のスタイリング☆ 羽織ったのは黒のロングカーデ(EDITON)で、シルエットが縦に流れるから自然と細見えしていい感じです。インナーはZARAのデニムミニにしました。前はスカート、後ろはショートパンツになっていて安心感◎。そして、差し色に赤のバッグ(BALENCIAGA)を投入してアクセントに。シンプルなモノトーンコーデに、一点だけ差し込むだけで全体がぐっと明るくなるんです。」

◾️ロングニットカーディガン 約\18,000 / EDITON

◾️デニムミニスカンツ 約\6,000 / ZARA

◾️レザーハンドバッグ / BALENCIAGA

◾️レインショートブーツ 約\35,000 / MACKINTOSH

◾️ゴールドチェーンネックレス / titty&Co.

◾️スターモチーフヘアゴム風ブレスレット / MARC JACOBS

◾️ダイヤモンドシグネットリング(右手人差し指) / STAR JEWELRY

◾️ロングソックス 約\900 / UNIQLO

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

10／11(土)公開：フリーモデル・谷内田結唯サン／24歳 (158cm)

デニムonデニムに差し色“白”の

秋カジュアルでこなれ見え♪

「 トップスのリブニット(INGNI)は、リボンを付けたり肩出しにしたりと2Wayで使える万能アイテム。気分やシーンで変えられるから本当に便利です♡ 合わせたリボン付きのカットアウトデニムパンツ(RESEXXY)は、脚がすらっと見えるデザインでほどよく肌見せできるのがお気に入りポイント。羽織ったGUのGジャンは、軽い着心地で長時間着ても疲れないし、デニムonデニムでも重たくならないのが◎です。バッグ(CHARLES & KEITH)のゴールドチェーンをアクセントにしつつ、ショートブーツも白にして色合わせしました☆」

◾️デニムジャケット 約\3,000 / GU

◾️リボン付き2Wayリブニットトップス 約\2,000 / INGNI

◾️カットアウトデニムパンツ 約\13,000 / RESEXXY

◾️ハンドバッグ 約\13,000 / CHARLES & KEITH

◾️ショートブーツ 約\4,000

◾️ゴールドピアス / GUCCI

◾️きなこロール(カラコン) / FLANMY

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、10／14(火)～10／18(土)のコーディネートをご紹介します！

来週も、秋気分がグッと高まる、さまざまなテイストの秋コーデをお届け♪ 表情豊かなカラー使いにも注目してみて♡ 来週ご紹介するコーデも、ぜひお楽しみに！