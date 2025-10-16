Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤ÎÏ¢¾¡¤«¡¢º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤«¡ªÎµ²¦ÀïÂè2¶É¡È¤¢¤ï¤éÂÐ¶É¡É»Ï¤Þ¤ë
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬10·î16Æü¡¢Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¤Î¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô Èþ¾¾¡×¤ÇÂè2¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜ¶É¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ïº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æÎµ²¦VSº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ ÂÐ¶É³«»Ï»þ¤ÎÉ½¾ð
¡¡Æ£°æÎµ²¦¤Î5Ï¢ÇÆ¤Ç±ÊÀ¤¾Î¹æ³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Î½éÂ×´§¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÃæ¤Ç³«Ëë¤·¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤ÆÂè2¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³«ºÅÃÏ¤Î¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô Èþ¾¾¡×¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£ÂÐ¶É¼¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎµÍª¡×¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Îµ²¦Àï¤Î¤¿¤á¤Ë3000Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·Àß¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡10·î3¡¦4Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë¶É¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬°ÕÉ½¤Î²£Êâ¼è¤ê¤òºÎÍÑ¡£ÎÏÀï¤Î¾´ý¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢Æ£°æÎµ²¦¤ÏÃå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÆ£°æÎµ²¦¤Ï°ìÅÙ¤â·ÁÀª¤òÂ»¤Í¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ë¤ß¤Î¤Ê¤¤»Ø¤·²ó¤·¤Ç²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤Î¤¢¤ï¤éÂÐ¶É¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤³¤ÎÃÏ¤ÇÇòÀ±¤ò¾þ¤êÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ8»þ´Ö¤Î2ÆüÀ©¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë