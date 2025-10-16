夜道にさまよう少女の幽霊が最期に望んだこととは…


【漫画】「幽霊が視える葬儀屋さんと迷子の幽霊」を読む

元ゲーム会社所属デザイナーで、現在はストーリー漫画をメインに執筆している吉良いと(@kilightit)さん。個人で作品を公開・販売するほか、商業誌にも作品を掲載するなど、精力的に活動している漫画家だ。代表作『ようこそ亡霊葬儀屋さん』は、「このお話ほんとに好きです」「1度見たことあるはずなのに泣いてしまった」など、多くの読者に感動をもたらしている。

少女の幽霊が夜道に1人たたずむ。そこに烏丸がやってきて…


今回は『幽霊が視える葬儀屋さんと迷子の幽霊』をご紹介。夜道で迷子になっていた少女の幽霊に声をかける、幽霊が視える葬儀屋・烏丸枢(からすま・くるる)。彼女をあの世に送るため、烏丸は彼女に“最期の願い”を問いかける。

「いろんな場所に自由に行ってみたい？」「今までできなかった遊びをしてみたい？」「それとも、貴方に酷い扱いをした両親を…」。烏丸の問いかけに、少女の幽霊は…。

“最期の願い”を聞き出すべく、烏丸は少女に問いかける


少女の幽霊の答えは、「いいこいいこしてほしい…」。烏丸は「今まで頑張りましたね」と言いながら、少女の頭を優しくなでる。すると少女は、満面の笑みを浮かべながら涙を流すのだった。

頭を撫でてもらい、少女はうれしそうに笑いながら涙を流した


作者の吉良いとさんに、この作品に対する思いを聞いてみた。

『幽霊が視える葬儀屋さん』シリーズでは、さまざまな幽霊が登場します。

怒る幽霊、泣く幽霊、苦しむ幽霊...。

このショート漫画に登場する少女は、あまりにも純粋に笑う幽霊でした。

普段は穏やかで冷静な葬儀屋さんも親が彼女にしてきた仕打ちに、怒りが隠しきれません。

でも少女は何も憎んではいなくて、ただただ愛が欲しかった。

その切なさを最後のページに表現として詰め込みました。

読んでくださった方の心に残る作品になっていましたら幸いです。

X(旧Twitter)では1万5000件以上のいいねとともに、「全部読んで泣いた」「涙で前見えないっす」「あったけぇよぉ...」といった読者の感想が殺到。3ページという短編ながら、少女が最期に見せた笑顔に胸がキュッと締め付けられる作品だ。

画像提供：吉良いと(@kilightit)

