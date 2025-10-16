１０月２３日付で東証グロース市場に新規上場予定のサイバーソリューションズ<436A.T>の公開価格が、仮条件（１３００～１３８０円）の上限である１３８０円に決定した。



同社はメールの無害化、脅威防御、情報漏えい対策などと関連するセキュリティーやリスクマネジメントの製品・サービスの企画・販売事業を行う「セキュリティーソリューション事業」と、ビジネスコミュニケーション（メール・ビジネスチャット・グループウェア）に関連する製品・サービスの企画・販売事業を行う「コミュニケーションソリューション事業」が二本柱。公募株式数７８万１９００株、売出株式数１８９万４３００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し４０万１４００株を予定。主幹事は大和証券。



出所：MINKABU PRESS