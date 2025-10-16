１６日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４３４円高の４万８１０７円と続伸して始まった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウが３日ぶりに小反落となった一方で、ナスダック総合株価指数は反発した。オランダの半導体製造装置大手であるＡＳＭＬホールディング＜ASML＞が１５日に発表した７～９月期の受注が市場予想を上回った。ＡＩ関連での投資意欲の高さが意識されるなかで、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は３％近く上昇した。米国でのハイテク関連株の上昇に加え、国内では自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表が党首会談を行い、連立政権の構築に向けて政策協議を開始することで合意した。高市総裁が引き続き次期首相の有力候補であることには変わりない、との見方も手伝って、東京市場では主力株が総じて堅調な滑り出しとなっている。



