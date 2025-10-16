ここに入るために生まれてきた？芯にジャストフィットなハムスター
「人は、画像を見るだけで健康になれる時がある」
そんな一文とともに投稿されたハムスターの“お尻”画像が、Xで話題を集めています。
飼い主さんがこのほどXに投稿した画像に写っているのは、長毛ハムスターの「トトリ」ちゃん。
韓国語で「どんぐり」という意味があるそうで、確かに木の実のようなころっとしたボディがかわいいハムちゃんです。日々飼い主さんの推しの写真を見せて英才教育をしているため、イケメン好きなのだとか。
そんなトトリちゃんが、どんぐりチックな丸い体をすっぽりと収めているのは、キッチンペーパーの芯の中。
特に芯の断面から見えるお尻の様子は、まるでキッチンペーパーの芯に入るために生まれてきたのではないかと思えるくらいのジャストフィット具合。
そんなトトリちゃんの癒やしの姿には「なんぼでも見てられます」「おちりかぁぃぃ」「いいケツしてるぜ」といったコメントが相次いでいます。
トトリちゃんが芯に入るようになったきっかけについてうかがってみると、「へやんぽ（お部屋の中のさんぽ）中に、限られたスペースなので楽しく遊べるように置いてみたら、たまにくぐって遊ぶようになりました」とのこと。トトリちゃんは狭いところを探検したり潜ったりするのが好きなのだとか。
ただ、カメラを構えているとなかなか遊んでくれないようで、今回撮影できたのはかなりレアな出来事だそうです。
ところで気になるのが、このジャストフィットすぎるトトリちゃんの姿。あまりに隙間なく芯にハマっているので「出てこられるのか……？」と疑問に思ってしまいます。
しかしもちろんそんな心配はまったくなし。飼い主さんは「トトリは他のハムちゃんに比べて小柄で、結構余裕でスルッとはいって出てきています」と話しており、実際に動画を見てみればその「スルッ」感は、想像以上。
少しもつっかえることなく芯の入口から出口へと通り抜けていきます。飼い主さんによればトトリちゃんは長毛種のため、骨格に比べてたっぷりした体型に見えるそうです。
飼い主さんが投稿に綴っている通り、この画像を見ていれば健康になれること間違いなしですね。
人は、画像を見るだけで健康になれる時がある pic.twitter.com/dxwzidJWog
— ととり🪵 (@hXmZ1Ap4QO3762) October 12, 2025
ハムスターは、液体になる pic.twitter.com/whZMvsxtWT
— ととり🪵 (@hXmZ1Ap4QO3762) October 12, 2025
＜記事化協力＞
ととり さん（@hXmZ1Ap4QO3762）
