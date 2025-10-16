明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかりの献身で“傳”堤真一に回復の兆し 工場では衝撃の光景
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」（第15回）が10月17日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）と幼なじみのサワ（円井わん）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第15回あらすじ
トキの献身もあり、傳（堤真一）の体調に回復の兆しが現れる。トキは代理社長の三之丞（板垣李光人）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。
そんな中、工場では検番の平井（足立智充）による厳しい品質検査が行われる。失敗が続くせん（安達木乃）に対して、平井はつい手が出てしまう。その瞬間を、久しぶりに様子を見に来た傳が目撃。傳は三之丞に事態の説明を求める。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
