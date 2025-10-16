日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』より （C）TBS

写真拡大

　俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）が新たにスタート。今回は、長内映里香が演じる安川すみれを紹介する。

【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら

　山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。

　長内映里香が演じる安川すみれは、広中厩舎の調教助手。広中のことを尊敬しており、日々馬に精一杯の愛情を注いでいる。