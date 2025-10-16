

（撮影：長田慶）

【写真を見る】美しい青緑の着物で取材現場に現れた長澤まさみ

青緑の着物に繊細な小花をあしらい、凛とした佇まいで立つ。

言葉よりも先に、静かに場の空気を変えてしまうような存在感――。

長澤まさみ。映画デビューから25年、第一線を走り続けてきた女優が今、新たな挑戦として時代劇『おーい、応為』に臨む。

この日は着物姿でインタビューに応じてくれた。

瑞々しさの奥に、確かに積み重ねられた時間の重みをまといながら――

彼女はいま、どんな未来を見据えているのだろうか。

「なるようにしかならない」─25年を経ても変わらぬ“好き”と新しい挑戦

――デビューから四半世紀。長きにわたり第一線で輝き続けられた理由を、ご自身ではどう言葉にされますか？

やっぱり、現場が好きなんです。お芝居が気づけば生活の一部になっていて、意識して続けたというより、“ここにいたい”という気持ちが自然と今までつなげてくれた感覚です。

芝居には正解がなく、共演者や監督、スタッフとの関係性で毎回変わっていく。だからこそ、現場に立つたびに新鮮さがあって、“やっぱり好きだな”と実感するんです。その感覚が、私をずっと動かし続けているんだと思います。

――ご自身を更新するために心がけていることは？



（撮影：長田慶）

人の“いいな”と思うところは、すぐに真似したくなるんです。穏やかな人を見ると、自分もそうありたいなと感じる。私は緊張しやすいので、それを相手に伝えてしまうこともある。だからこそ、もっとオープンマインドでいたい。そのために、人の“いい部分”を少しずつ取り入れてきた気がします。

仕事では、うまくいくこともあれば失敗もあって、そのたびに「自分って意外と変われるんだ」と実感してきました。自信って、人に与えられるものじゃなくて、自分で育てていくものなんだと思います。

――日々を過ごすうえで、大切にしている考え方はありますか？

生き方のテーマに「なるようにしかならない」があります。ただの諦めではなく、その時々の流れに身を任せたり、自然に心を寄せることが大事だと普段から思っているんです。

――役を離れる時間は、どう過ごしていますか？



（撮影：長田慶）

基本は、友人とたわいもない話をしたり、美味しいものを食べたり。そんなふうに普通の時間を過ごすことで、自然とバランスが取れるんです。

でも一方で、“体験すること”には意識的に時間を使っています。

今は特に美術館に夢中で、作品を観ながら感じるものを大切にしているんです。本で得る知識も好きだけれど、自分の目と心で触れる感覚のほうに、今はより惹かれますね。そうやって受け取った感動や余韻は、気づけば芝居にも滲んでいる気がします。

父をもしのぐ画才――応為という“自由な娘”をどう生きるか



公開日：2025年10月17日 配給：東京テアトル、ヨアケ ©︎2025「おーい、応為」製作委員会

長澤まさみが挑む初の時代劇主演作『おーい、応為』。

題材となるのは、江戸の天才絵師・葛飾北斎（永瀬正敏）の娘にして弟子、葛飾応為。

「悪かったな、北斎の娘で」―父をもしのぐ画才を持ちながらも、その名の影に生きざるをえなかった女性だ。男社会を豪胆に、そして自由に駆け抜けた稀代の絵師の人生が、スクリーンによみがえる。

――豪胆で自由に生きた応為という人物。長澤さんは、彼女にどんな第一印象を抱かれましたか？

今回の台本で描かれている応為は、男勝りで、誰にも止められないような、自分というものをしっかり確立している人物でした。自分が“いい”と思うことにまっすぐに生きている姿が、とても印象的でした。この波乱万丈な人生を、どう自由に演じられるかということを課題に臨みました。

――表現者として、ご自身と重なる部分はありますか？



©2025「おーい、応為」製作委員会

北斎との関係性は、いわゆる“親子”という枠には収まりきらないと思うんです。

どこか“同志”のようでもあり、ときに“ライバル”のようでもあった。

その複雑な関係の中に、北斎への深い尊敬と、ゆるぎない愛情があったように感じます。

親子でありながら、共に高め合う存在だったからこそ、彼らの“表現”があれほどまでに力強く響いたのではないでしょうか。

絵を描く人の空気をまとう――俳優という“真似る仕事”

今作の監督を務めたのは、大森立嗣。長澤にとっては、2020年公開の映画『MOTHER マザー』以来の再タッグとなる。

――改めて、大森監督の演出や“大森組”の現場をどう感じましたか？

大森組はとにかく撮影が早くて、置いていかれないように必死に食らいつく。その大変さが面白くもありました。求められる集中力は応為の生き方にも通じる部分があって、とても刺激的でした。 監督は“その時にあるもの”、俳優が持つ瞬間の空気やリアルを大事にされる方。だからこそ「演じようとしなくていい、そのままでいい」と言われたことが強く印象に残っています。その意味を、現場でずっと考えていました。

――応為を演じるうえで、印象に残ったシーンはありますか？

応為がキセル（煙管）の火種を落として、描いていた絵を最後の最後でダメにしてしまう場面があります。江戸時代は火事も多く、せっかく描いたものが一瞬で燃えて消えてしまうこともあった。そんな日常の中で、それでも描き続けた応為や北斎の姿勢には胸を打たれました。儚さと、表現することへの執念。その両方が共存している気がします。

――役作りで特に意識したことは？



©2025「おーい、応為」製作委員会

本当に“絵を描く人の空気”をまといたいと思っていました。撮影中は、時間があればずっと絵を描く練習をしていたんです。その積み重ねがシーンに生きていたと感じますし、完成した映像を観て、自分でも面白い場面になっていると思います。

――監修の浮世絵師の方々からも「最初からうまかった」との声も。

子どもの頃から絵を描くのは好きでしたし、筆一本で線の強弱や濃淡を出す描き方が独特で……そういうのを真似するのが得意だったのかもしれません。

――真似をするのが得意なんですか？



（撮影：長田慶）

得意というより……俳優ってそういう仕事なんですよね。俳優さんで本当に不器用な人はあまり見たことがなくて、皆さん運動神経もよくて器用な方が多い。不器用な人も一生懸命練習を重ねていて、それも役作りの一つ。俳優業って、不思議な仕事だなと思います（笑）。

“粋”が許した自由―江戸から現代へつながる女性像

――江戸時代の女性は社会的な制約が多かったと思いますが、演じながらどんな発見がありましたか？



©2025「おーい、応為」製作委員会

確かに制約は多かったと思います。でも一方で“なかった”とも言えるのでは、と感じました。江戸時代は“粋（いき）”だと認められれば許される風潮があったそうです。着物の着こなしも、生き方も、周囲が“いいね”と認めれば受け入れられた。応為が自由に生きられた背景にも、そうした“粋”の存在があったのかもしれません。

――“粋”が一つの免罪符のように？

そうなんです。資料を読んだり専門家のお話をうかがう中で、時代の解釈は後から変わることもあると知りました。舞台『野田地図』でご一緒した野田秀樹さんが「人間は名前のないものを怖がる。だから名前を付けることで安心し、受け入れられるようになる」と仰っていたのが印象に残っています。言葉にした瞬間にニュアンスは削がれ、多少の誤差が生まれる。

法律や決まりがあっても、それが当時の人々すべてに同じように伝わっていたとは限らないと思います。

――だからこそ、応為のような自由が生まれた？



（撮影：長田慶）

そうでなければ、あんなに自由には生きられなかったと思います。どの時代にも“自由”を選ぶ人はいて、ときに変わり者と見られることもあったでしょう。でも“自由”と“粋”は強く結び付いていたのだと思います。最近は私自身も“自分にとっての幸せとは何か”“満たされる価値観はどこにあるのか”を考えることが増えました。人によって違うし、時期によっても変わりますよね。

――その“幸せの価値観”を探す感覚は、作品のメッセージとも重なりますね。

でも、応為や北斎にとっては“描くこと”そのものが幸せの価値だった。シンプルだけど、とても豊か。小さなことで満たされる精神を持つことは、本当に贅沢で素敵だと思います。

――演じていて、現代にも通じる部分はありましたか？

江戸という時代を自由に生きていた応為の姿を通して、“こんなに自分の思う通りに生きられるんだ”と気づかされました。今の女性像にもつながる現代的な人物だなと感じましたね。応為を演じて改めて、自分のやりたいことにまっすぐ向かう心意気の大切さを感じました。その姿勢は、これからの私自身にも強く影響していくと思います。

“次はどんな顔を見せてくれる？”―変化を楽しむ俳優でありたい

――長澤まさみという俳優は、この先どんな存在でありたいと思いますか？



（撮影：長田慶）

シンプルに言えば、作品を楽しみに待ってくださる方に、毎回“ちょっと違う楽しみ”を届けたいんです。甘いものを食べたら次はしょっぱいものが欲しくなるように（笑）、観客の方に「今回は全然違うね！」と驚いてもらえるような作品を届けたい。

今年は『ドールハウス』と『おーい、応為』。まったく色の違う作品ですが、その振れ幅こそが私自身をワクワクさせてくれるし、観てくださる方にもきっと新鮮な楽しみを感じてもらえると思います。常に新しい自分を試しながら、その変化ごと受け止めてもらえる俳優でありたいですね。

“長澤まさみってこういう人だよね”にとどまらず、“また新しい顔を見せてくれる”と期待される存在でありたい――そう思っています。

ヘアメイク／Morioka Yusuke スタイリスト／Otsuka Mitsuru

（池田 鉄平 ： ライター・編集者）