米大リーグ（ＭＬＢ）が１５日（日本時間１６日）、ゴールドグラブ賞最終候補を発表。ドジャースからは遊撃手部門でＭ・ベッツ、ユーティリティ部門でＭ・ロハス内野手が候補者入りした。投手部門で期待された日本人選手は候補者入りしていない。

ベッツはレッドソックス時代も含め右翼手として過去に６度のゴールドグラブ賞に輝いている。昨季から遊撃に本格転向し、２年目の今季は安定したフィールディングを見せている。現地１１月２日に受賞者が発表される。

候補者は次の通り

【ア・リーグ】

▼投手＝デグロム（レンジャーズ）、フリード（ヤンキース）、セベリーノ（アスレチックス）

▼捕手＝ディンガー（タイガース）、カーク（ブルージェイズ）、ナルバエス（レッドソックス）

▼一塁手＝フランス（ツインズ）、ゲレロ（ブルージェイズ）、サンタナ（ガーディアンズ）

▼二塁手＝ヒメネス（ブルージェイズ）レンヒーフォ（エンゼルス）、セミエン（レンジャーズ）

▼三塁手＝クレメント（ブルージェイズ）、ガルシア（ロイヤルズ）、ラミレス（ガーディアンズ）

▼遊撃手＝シーガー（レンジャーズ）、ウォールズ（レイズ）、ウィット（ロイヤルズ）

▼左翼手＝クワン（ガーディアンズ）、ラングフォード（レンジャーズ）、ソダーストロム（アスレチックス）

▼中堅手＝イズベル（ロイヤルズ）、ラファエラ（レッドソックス）、ロドリゲス（マリナーズ）

▼右翼手＝アブレイユ（レッドソックス）、ガルシア（レンジャーズ）、スミス（アストロズ）

▼ユーティリティ＝クレメント（ブルージェイズ）、デュボン（アストロズ）シニーマン（ガーディアンズ）

【ナ・リーグ】

▼投手＝ボイド（カブス）ピーターソン（メッツ）、ウェブ（ジャイアンツ）

▼捕手＝ベーリー（ジャイアンツ）、ケリー（カブス）、トーレンス（メッツ）

▼一塁手＝ハーパー（フィリーズ）、オルソン（ブレーブス）、スティール（レッズ）

▼二塁手＝エドワーズ（マーリンズ）、ホーナー（カブス）、チュラング（ブルワーズ）

▼三塁手＝ヘイズ（パイレーツ）、マクマーン（ロッキーズ）、ショー（カブス）

▼遊撃手＝アレン（ブレーブス）、ベッツ（ドジャース）、ウィン（カージナルス）

▼左翼手＝ハップ（カブス）、ファム（パイレーツ）、ストワーズ（マーリンズ）

▼中堅手＝クローアームストロング（カブス）、スコット（カージナルス）、ヤング（ナショナルズ）

▼右翼手＝キャロル（ダイヤモンドバックス）、フリリック（ブルワーズ）、タティス（パドレス）

▼ユーティリティ＝ロハス（ドジャース）、サノハ（マーリンズ）、トリオロ（パイレーツ）