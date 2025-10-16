ジョージスチュアートティのアドベントカレンダー♡猫と紅茶で毎日幸せ

スリランカ最古の紅茶ブランド、ジョージスチュアートティから、2025年のホリデー限定「紅茶のホリデーカレンダー＜猫＞」が登場♡可愛い猫の描き下ろしアートが施された24日間の体験型カレンダーで、毎日違う紅茶を楽しめます。フレーバーティー14袋、無香料セイロン6袋、ハーブ2袋、チャイ2袋を詰め込んだ2,800円（税込・送料込）のギフトは、自分へのご褒美にもぴったりです♪

毎日違う紅茶でクリスマスまでカウントダウン

「紅茶のホリデーカレンダー2025＜猫＞」は、12月1日から24日まで毎日1袋ずつ開封できる体験型カレンダー。

フレーバーティー14袋、無香料紅茶6袋、ハーブ2袋、チャイ2袋のバリエーションで、日々のティータイムを楽しく彩ります。

忙しい日常でも、封を開けるワクワクと香りで気分を切り替えられるのが魅力です♡

秋冬のご褒美アイス♡「セブンプレミアム クッキークリーム」2種が新登場！

猫好きの心をくすぐる特別デザイン

本作は、猫と猫愛好家のブランド「ネコットショップ」とコラボし、人気イラストレーター「365CAT.ART」描き下ろしの猫アートをあしらった特別な逸品。

A4サイズで壁に掛けたり、クリスマスツリーに飾ったりでき、見た目も楽しめるデザイン。自分へのご褒美や猫好きの友人へのギフトとしても喜ばれること間違いなしです♪

ジョージスチュアートティならではの本格紅茶体験

ジョージスチュアートティは1835年創業のスリランカ最古ブランドで、ピュアセイロンティーを基盤に香り高い紅茶を提供。抽出しても渋みが出にくく、初心者でも安心して楽しめます。

エリザベス女王への献上や、ANA・JAL空港ラウンジ採用の実績も。上質な紅茶を毎日楽しむ贅沢な時間を体験できます。

クリスマスまでの毎日をジョージスチュアートティで楽しもう



「紅茶のホリデーカレンダー2025＜猫＞」2,800円（税込・送料込）で、12月1日から24日まで毎日違う紅茶を楽しむ特別な体験を♡

可愛い猫アートのデザインは、ティータイムだけでなくインテリアとしても◎。自分へのご褒美や、猫好きな友人へのギフトとして、今年のホリデーシーズンをより特別に彩ってくれます♪