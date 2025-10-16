「完全に勢い」バッテリィズ・寺家、超高級ビンテージデニム購入を明かす！ 田村淳の吉本番組にて
お笑いコンビ・バッテリィズの寺家さんは10月15日、自身のInstagramを更新。番組内で高級ビンテージデニムを購入するシーンを公開し、注目を集めました。
【写真】寺家が購入したビンテージデニムとは？
この投稿には、15日現在で多くの「いいね！」が寄せられています。
該当のシーンは、BSよしもとの公式YouTubeでも視聴できます。番組では、相方のエースさんが念願のパンケーキ屋を訪れる場面や、寺家さんとエースさんのコミカルなやり取りが垣間見える場面もあるので、ぜひチェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)
約44万の高級デニム寺家さんは「#完全に勢い」とハッシュタグを付け、3枚の画像を掲載しています。11日にBSよしもとで配信された『田村淳の夢を叶えるキャンピングカー』でのワンシーン。東京都渋谷区にある古着屋「BerBerJin」で、約44万円のビンテージリーバイスを試着している様子です。このときは予算をオーバーしていたこともあり、「1時間では決めれない」と購入を断念した寺家さん。しかし3日後に再びお店を訪れ、見事購入に至ったそうです。
結成8周年！バッテリィズは10月15日に結成し、2025年で8周年を迎えます。2024年のM-1グランプリ準優勝をきっかけに大躍進を遂げ、現在ではさまざまな番組やCMに引っ張りだこの2人です。今後のさらなる活躍が楽しみですね。
