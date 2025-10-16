「カタールの雪辱を果たした」「歴史的快挙」モロッコが今度はフランスに勝利！ ファイナル進出にファン大興奮「まったくもってセンセーショナルだ！」【U-20W杯】
カテゴリーは異なるが、今回はファイナル進出を決めた。
2022年カタール・ワールドカップで、モロッコは準決勝でフランスに０−２で敗れた。それから３年後、現在チリで開催中のU-20ワールドカップで、モロッコとフランスは“再び”準決勝で対峙した。
モロッコは32分に先手を取る。ヤシル・ザビリのPKはポストに当たったが、跳ね返ったボールが相手GKの背中に当たってゴールに吸い込まれた。59分に同点とされて、延長戦でも決着がつかず、迎えたPK戦を５−４で制した。
フランスの壁を越えて、世界一に一歩近づいた。結果を伝える同国の公式SNSには以下のような声があがっている。
「みんな、よくやった！」
「決勝へ！ カタールの雪辱を果たした」
「前例のない歴史的快挙だ」
「歴史的な瞬間。まったくもってセンセーショナルだ！」
「神に感謝」
「素晴らしいパフォーマンス。若者たちの模範だ」
「勝利は当然の結果だ」
「アフリカの誇り。優勝しよう」
「チリ行きのチケットを取らなきゃ」
「我々は優勝にふさわしい」
2024年のパリ五輪では銅メダルを獲得するなど、近年の躍進が際立つモロッコ。決勝では、アルゼンチン対コロンビアの勝者と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
