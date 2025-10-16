ドジャース・ロバーツ監督が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習前の会見に出席し、佐々木朗希投手について言及した。

佐々木は１３日（同１４日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦では、２点リードの９回の場面に中３日で救援登板し、２／３回を１安打１失点、２四球で最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）。メジャー復帰後初失点を喫し、９回２死一、三塁の場面で無念の途中降板となったが、ホールドが記録され、チームも競り勝った。

ここまでＰＳ５試合に投げて防御率１・５０。前回は、自慢の剛球で１６０キロ超が１球も計測されなかったが、指揮官は「いえ、全く心配してない。トレーニングスタッフもコーチ陣も全員問題ないと言っているので、彼はフル稼働ＯＫです。もし明日の夜に彼の番が来れば、準備万端で出ていくよ」と、万全を強調。「（球速は）確かに少し落ちたのは事実だが、それが明日にはまた戻るかもしれない。彼は健康だし、感触も良い。（ポストシーズンは）呼ばれたら準備できていなければならない。総動員だからね。我々は頂点を取りにいっている。彼が最適な選択肢ならば投げるよ」と自信をのぞかせた。