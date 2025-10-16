東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6513　高値0.6523　安値0.6483

0.6570　ハイブレイク
0.6546　抵抗2
0.6530　抵抗1
0.6506　ピボット
0.6490　支持1
0.6466　支持2
0.6450　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5724　高値0.5732　安値0.5706

0.5761　ハイブレイク
0.5747　抵抗2
0.5735　抵抗1
0.5721　ピボット
0.5709　支持1
0.5695　支持2
0.5683　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4043　高値1.4060　安値1.4027

1.4093　ハイブレイク
1.4076　抵抗2
1.4060　抵抗1
1.4043　ピボット
1.4027　支持1
1.4010　支持2
1.3994　ローブレイク