東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6513 高値0.6523 安値0.6483
0.6570 ハイブレイク
0.6546 抵抗2
0.6530 抵抗1
0.6506 ピボット
0.6490 支持1
0.6466 支持2
0.6450 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5724 高値0.5732 安値0.5706
0.5761 ハイブレイク
0.5747 抵抗2
0.5735 抵抗1
0.5721 ピボット
0.5709 支持1
0.5695 支持2
0.5683 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4043 高値1.4060 安値1.4027
1.4093 ハイブレイク
1.4076 抵抗2
1.4060 抵抗1
1.4043 ピボット
1.4027 支持1
1.4010 支持2
1.3994 ローブレイク
