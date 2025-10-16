ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠ドジャースタジアムで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦の前日会見に出席。打撃不振や前日の第2戦で完投した山本由伸投手（27）などに言及した。会見の主な一問一答は以下の通り。

――左腕との対戦が多くなっているが、戦略的に工夫してることは。

「ラインアップの流れ的に僕の所で左が来るっていうのはそういうふうに打線を組んでると思うので分かってることですし、そこでしっかり打てるかどうか、特にランナーのいる場面で試合を左右する場面もあると思うので、打てるのかもそうですし、ムーキー（ベッツ）、テオ（T・ヘルナンデス）にまずは良い形でつなげることが一番の基本的な役割かなと思うのでしっかりとした打席を送れるように、打席のクオリティーを高めていくってことがまず一番最初にやるべきことかなって思います」

――修正点などは。

「基本的にはストライクをしっかり振ってボールを見逃す、それはずっとシーズン中も言ってますし、今さら始まったことじゃないですけど、それをシーズン中、ポストシーズン関わらず打席のクオリティーをまずしっかりと高めることがそういったところにつながっていくと思いますので、それが結果的にヒットになったり四球を選べるってところになってくるかなと思います」

――登板翌日の打撃結果があまり残せていない。

「去年が逆に言えば、あまりサンプル的に少ない、DHだけで臨んでいるシーズンではあるので、まあ、それと比較っていうのは単純にはできないですけど、もちろんやらないよりやってる方が体力的に、もちろんきつい。それはシーズン中も同じことではあるので、それが直接的に関係してるかどうかっていうのは、わからないですし、体感的にはそうではないなとは思っていますけど、基本的には打撃に関しては、やっぱり自分の思っている構え方であったりとか、技術的な部分っていうのがしっかりしてないと、なかなか結果に結びつくっていうのは難しい作業ではあるので、ピッチングはもちろん自分がやることをしっかりやれば、いい結果が生まれてくるっていう可能性が高いところではあるので、あまり関係ないのかなとは思ってます」

――二刀流復帰までブランクがあったから、調整が難しいのでは。

「うーん、どうなんですかね。さっきも言ったんですけど、あまり関係ないのかなとは体感では思っているので、シーズンの後半もスケジュール通りに来て、打席もそれなりの感覚では送れてはいたので、さっきの質問と同じ答えにはなるんですけど、あまり関係はないのかなとは感じてます」

――ロバーツ監督が数日前に「（大谷が）このままの調子ではワールドシリーズで勝てない」と厳しい言葉を言っていた。どう感じたか。

「逆に言えば、打てば勝てると思ってるのかなと思うので、頑張りたいなと思っています」

――ドジャースに移籍し2年目。ここまでは満足しているか。

「こうやって2回目のポストシーズンも出られて、ここまで勝ち上がってこられているので、まずそれに感謝したいですし、シーズン中も色んな選手と去年ともまた違うメンバーで臨んでいるシーズンですけど、本当にチーム一丸となってここまで来てるので、この先も1試合でも長くできるように頑張りたいなと思ってます」

――佐々木朗希のここまでの成長をどう見ているか。

「1年目で難しいところで、また、リハビリから帰ってきて、中継ぎに配置転換されて、難しいシチュエーションだとは思いますけど、本当に頼もしいピッチングを毎試合毎試合してくれているなと思いますし、守ってるみんなもそうですし、ベンチにいるみんなも信頼して送り出してると思うので、安心して見てられるなとは思ってます」

――スネルと山本の投球を見て、第4戦に向けてどれくらい体力的にいけそうか。

「もちろん素晴らしいピッチングでしたし、本当に頼もしいピッチングだったので、僕もね、それに負けないくらい長く、もちろん投げれれば素晴らしいなとは思いますけど、長いイニングを投げるより、まずやはり、最初失点で0にまず抑えていくっていうのを。もしくは、後ろに繋いでいくっていうのが一番大事だとは思うので、一番大事なのは先制点を与えないっていうことが、まず一番、先発投手にとって大事なことじゃないかなとは思ってます」

――特に昨日の山本由伸の完投を見てどう感じたか。

「素晴らしい出来だったなと。本当に文句の付けようがないピッチングだったのかなと思うので、由伸のピッチングを見ながらグラスノー、スネルもそうですけど自分が投げる時のゲームプランを再確認するっていうゲームの中ではそういう感じでは見ていたので、球数的に最後は100球超えてましたけど、最後まで変わることなくというか、本当に安定した素晴らしいピッチングだったなと思います」

――第7戦までもつれた場合、ロバーツ監督は救援待機の可能性を示唆している。改めてリリーフ登板への思いは。

「現時点は第4戦の先発と、まずは明日の第3戦のしっかりオフェンス含めてそこをまずしっかりフォーカスして臨みたいので、その先はあまり特には考えてないですし、行けと言われたら行く準備だけできれば十分かなとは思っています」

――2度目のポストシーズンだからこそ感じることは。

「特に大きく去年と変わったなってところはもちろんないですけど、短期決戦はメジャーリーグのポストシーズンだけでなく、それなりにはやってきてはいますけど、そこまで大きく違うなって印象はないのかなと思うので、1戦1戦、負けが許されるわけでないですけど、1戦1戦集中して次につないでいくっていう皆でそういうゲーム運びができればいいのかなと思っているので、去年とそこまで大きく感覚的に変わってるなとは思わないですね」