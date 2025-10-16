スポーツ専門局「ESPN」電子版は15日、オリオールズが新監督候補としてアルバート・プホルス氏（45）に関心を示していると報じた。

まだ正式な面談は行われていないものの、近くインタビューを実施する見込みという。オリオールズのマイク・エライアス編成本部長はかつてカージナルスでスカウトを務めており、当時プホルス氏はチームの主力として活躍していた。また、プホルス氏は元同僚であり、現オリオールズ内野手ジャクソン・ホリデーの父マット・ホリデー氏とも親しい関係を保っている。

一方、現時点でプホルス氏が正式に面談した球団はエンゼルスのみとされ、依然として最有力の就任先とみられている。ただし、オーナーのアート・モレノ氏と球団社長ジョン・カルピーノ氏がタイラー・スキャッグス元投手の死亡に関する民事裁判に関与しており、その影響で採用プロセスが遅れる可能性があるという。

オリオールズは近年、チームの再建に成功し、2023年には101勝を挙げてア・リーグ東地区を制覇。翌24年も91勝を記録してプレーオフに進出したが、25年は低迷した。それでもチームにはジャクソン・ホリデー、ガナー・ヘンダーソン、アドリー・ラッチマン、サミュエル・バサーロら有望な若手野手がそろっており、引き続き魅力的なチームとみなされている。