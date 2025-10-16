NBA、ユニフォームのパッチ導入を発表…ルーキーやアワード受賞者の着用後カードへ

NBAは、10月22日（現地時間21日、日付は以下同）に開幕する2025-26シーズンから「デビューパッチ」および「ゴールドロゴパッチ」プログラムを導入する。NBAの公式ライセンス製品の製造・販売を手掛けるFanatics社とTopps社が16日に発表した。

今シーズン、クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）をはじめとした全ての新人選手はリーグ初出場の試合で「NBAデビューパッチ」が付いたユニフォームを着用する。バッチは試合後に取り外され、世界に1枚だけの直筆サイン入りルーキーカードに封入される。

Fanatics社は以前、同様のプログラムをMLBおよびMLS（メジャーリーグサッカー）でも導入している。同社は鑑定・認証機関と提携し、パッチの真正性を保証するという。同社CEOのマイケル・メイハン氏は現地メディア『ESPN』の取材に対し、以下のようにコメントしている。

「もしレブロン・ジェームズやマイケル・ジョーダン、ステフィン・カリーの“デビューパッチ”があったら、どれほどの価値があるか想像してみてください。次世代のスーパースターたちには、それがあります。これは究極のルーキーカードです」

また、昨シーズンの最優秀選手賞（MVP）、最優秀新人賞（ROTY）、最優秀守備選手賞（DPOY）の受賞者には「ゴールドNBAロゴマンパッチ」がユニフォームに縫い付けられ、こちらも後にトレーディングカードに組み込まれる。昨シーズンの受賞者は、MVPがシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ROTYがステフォン・キャッスル（サンアントニオ・スパーズ）、DPOYがエバン・モーブリー（クリーブランド・キャバリアーズ）の3名。

NBA選手会（NBPA）の商業責任者を務めるジョシュ・グッドスタット氏は、今回の発表について次の通り述べた。

「MLBでの成功を目の当たりにして、NBAでも同様の効果を期待した。“デビューパッチ”や“ゴールドロゴ”は、選手のストーリーをより豊かにし、ファンとのつながりを強めていく」

Fanatics社のメイハン氏は、過去・現在・未来のNBAスターたちの功績を称える新しいメモラビリア企画も進行中であることも明かした。同氏は「得点記録などの節目を迎える選手たちの功績を称え、初出場から最後の試合まで選手の“瞬間”を形として残していきたい」と語っている。