１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．２７ドル（－０．４３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２０１．６ドル（＋３８．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１０７．３セント（＋７５．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝４９８．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１６．７５セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００６．５０セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．６１（－０．９０）
出所：MINKABU PRESS
