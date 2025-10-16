・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５８．２７ドル（－０．４３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４２０１．６ドル（＋３８．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５１０７．３セント（＋７５．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝４９８．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１６．７５セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００６．５０セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．６１（－０．９０）

出所：MINKABU PRESS