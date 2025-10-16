¡È¹¹ð¡É¤òÉð´ï¤Ë¹ñÌ±¤òÀïÁè¤Ø¤ÈÆ³¤±¡½¡½¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½·èÄê¡¡»³²¼¹¬µ±¡õ¾¾ËÜÎçÀ¸¤¬W¼ç±é
¡¡»³²¼¹¬µ±¤È¾¾ËÜÎçÀ¸¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS¡¿Ëè½µ²ÐÍË¡Ë¤¬¡¢11·î18Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë»³²¼¹¬µ±¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÈÇ½éÅÐ¾ì»þ¤ËKindleÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¿Íµ¤¾®Àâ¡Êº¬ËÜÁï°ìÏº¡¿ÁÐÍÕÊ¸¸Ë¡Ë¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡Ù¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¡¢¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¡£Ì©¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥²¡¼¥àÅ¸³«¤È¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀëÅÁ¹¹ð¤ÎËÜ¼Á¡¢¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¿¿¼Â¡É¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÌäÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢³èÀ¸8Ì¾¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¡È¹¹ð¡É¤òÉð´ï¤Ë¹ñÌ±¤òÀïÁè¤Ø¤ÈÆ³¤¯µæ¶Ë¤ÎºÎÍÑ»î¸³¡£À¯ÉÜ¥Á¡¼¥à¤È¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢2¤Ä¤ÎÌ©¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾ðÊóÀï¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò·ü¤±¤¿¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¡¢¿®Ç°¡¢¤½¤·¤ÆÇí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ëËÜÀ¤¬¸òºø¤¹¤ë¿´Íý¥Ð¥È¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ò»î¤¹¹¹ðÂåÍýÅ¹¡ÒÅÅ±ûÆ²¡Ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£SNS¤¬À¤ÏÀ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë»þÂå¤òÄËÎõ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¿·´¶³Ð¤Î¿´Íý¥²¡¼¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿º£°æµ®Ìé¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»³²¼¹¬µ±¡£2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ø»ä¤ÎÄ®¤ÎÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ï¡£¡Ù¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡Ø¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WILD BLUE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤êÀ¯ÉÜ·³¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¡¢ÂçÊªÀ¯¼£²È¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¸åÆ£Àµ»Ö¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¾ËÜÎçÀ¸¡£2022Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¥à¥¹¥á¤Î7Æü´Ö¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤ÎÇ®±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø±¡Æâ·Ù»¡¡Ù¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿½ô¶¶È»¿Í¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡ØÇòÊë¤Î¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¤Îº´¡¹ÌÚ¹ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢MBS¤Ë¤Æ11·î18Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þ59Ê¬¡Ê½é²ó¤Ï25»þ19Ê¬¡ËÊüÁ÷¡¢TBS¤Ë¤ÆÆ±Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË25»þ28Ê¬¡Ê½é²ó¤Ï25»þ48Ê¬¡ËÊüÁ÷¡£
¢¨»³²¼¹¬µ±¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¤Û¤«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£º£°æµ®ÌéÌò¡¿»³²¼¹¬µ±
¡¡º£²ó½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤¯¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬½¢¿¦»î¸³¤Ë¡¢ÀëÅÁ¥²¡¼¥à¤Ë¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£Àä»¿»£±ÆÃæ¤ÇËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡W¼ç±é¤Î¾¾ËÜÎçÀ¸¤¯¤ó¤È¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£ºî¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥àvsÀ¯ÉÜ¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÃÄÂÎÀï¥²¡¼¥à¤À¤±¤É¡¢½¢¿¦»î¸³¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÀï¡¢º£¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ë¤µ¤µ¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¸åÆ£Àµ»ÖÌò¡¿¾¾ËÜÎçÀ¸
¡¡¹¹ðÀëÅÁ¤Ç¹ñÌ±¤òÀïÁè¤ËÀðÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Âêºà¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤¬È¯Ã£¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀëÅÁ¤Î·Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëº£¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Ë¶¦±é¤·¤¿»³²¼¹¬µ±¤¯¤ó¤È¡¢º£²ó¤ÏW¼ç±é¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£µÓËÜ¡§½ô¶¶È»¿Í
¡¡½ª»Ï°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¸¶ºî¾®Àâ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿»þ¡£Ì¥ÎÏ¤È»É·ã¤¬°î¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢»ÈÌ¿´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½¡¢É¬Í×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£º¬ËÜÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤òÄÉµá¤·µÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ¹ë
¡¡¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë±ÇÁü²½¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤«¤é7Ç¯¡£¤è¤¦¤ä¤¯³§ÍÍ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¡¢¡È°õ¾ÝÁàºî¡É¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬Êª»ö¤òº¸±¦¤¹¤ë»þÂå¡£¤½¤Î³ê·Î¤µ¤ÈÉÝ¤µ¤ò¡¢8¿Í¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¿´ÍýÀï¡¦Æ¬Ç¾Àï¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£åÌÌ©¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¿¼¤¯Àø¤ë¤â¤è¤·¡¢¿ä¤·¤Î¥¥ã¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡£¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ê¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºî¡§º¬ËÜÁï°ìÏº
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Î³§ÍÍ¡¢À©ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÛÃø¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¡ÄËÜµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂêºà¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿À©ºî¿Ø¤Î³§ÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤È´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
