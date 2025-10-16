山梨県甲斐市「サントリー 登美の丘ワイナリー」で新酒を楽しむイベント「収穫感謝祭2025」が11月8日に開催
山梨県甲斐市にある「サントリー 登美の丘ワイナリー」で、ブドウの収穫を祝う恒例イベント「収穫感謝祭2025」が2025年11月8日(土)に開催される。「FROM FARM新酒2025」の解禁にあわせたこの祭りでは、フレッシュな新酒の味わい、受賞歴を誇る銘柄、ワインに合う地元グルメ、さらには多彩な体験プログラムを用意。秋空の下、甲府盆地や南アルプスを望む絶景とともに新鮮な味わいを堪能する一日となるはずだ。
【写真】登美の丘ワイナリーで「収穫感謝祭2025」を開催
■五感で味わう体験が目白押し
登美の丘ワイナリーならではの体験プログラムが盛りだくさん。ワインを味わうだけでなく、畑や醸造所を巡ったり、セミナーで学んだりと幅広く楽しめる。予約が必要なプログラムは公式サイトから申し込み可能なので、事前にチェックしておきたい。
■造り手トークセッション
「解禁直後、収穫したてのブドウから出来た新酒を愉しもう！」をテーマにしたトークセッションを開催。11月3日(祝)にリリースされる、今年収穫したてのブドウから造ったFROM FARM新酒2025の造り手本人が、新酒に込めた思いやブドウ作りの裏側を紹介する。予約不要で、11時30分〜12時、14時〜14時30分の2回実施されるため、気軽に参加できる。
■眺望台特別テイスティング〜登美の丘の頂上で味わう最高峰のワイン〜(要予約)
ワイナリーの最上部にある眺望台から、甲府盆地や南アルプスの雄大な景色を眺めながら行うテイスティング。登美の丘ワイナリーのフラッグシップ「登美 赤 2021」を含む2種を試飲し、チーフワインメーカーがナビゲートする。開催時間は11時30分〜12時30分、14時30分〜15時30分の2回。
■甲州畑ツアー＆テイスティング(要予約)
造り手と一緒に甲州ブドウ畑を歩きながら、畑の特徴や栽培の工夫を学べるツアー。実際に畑の空気を感じながらのテイスティングは、グラスで味わうだけでは得られない特別な体験となる。開催時間は10時30分〜11時15分、13時30分〜14時15分の2回。
■ワイナリーツアー(要予約)
ガイド付きでワイナリーを巡り、2025年に本格稼働した「FROM FARM醸造棟」や熟成庫で仕込みの現場を間近に体感。見学後はテイスティングルームで2種の試飲を行う。開催時間は10時40分〜12時、13時〜14時20分、14時40分〜16時の3回。
■日本ワインの楽しみ方ミニセミナー
食卓とワインの相性をテーマにした短時間のセミナー。日本の風土が育むブドウや品種のこと、FROM FARMのワインの特徴、日常の料理に合わせるコツなどを紹介する。予約不要で、会場はショップ2階飲食スペース、参加費は無料。開催時間は11時〜11時30分、12時〜12時30分、13時〜13時30分の3回。
■受賞ワイン・限定品の試飲
国内外のコンクールで受賞した銘柄や、数量限定の特別ワインを味わえる試飲コーナー。ここでしか出会えない希少なボトルも登場するため、ワインファンにとって見逃せない内容だ。なお、試飲には「テイスティングスターターキット」(2000円)の購入が必要。※オリジナルグラス持参の場合はチケット購入のみで参加可能。
■地元有名店によるグルメ出店
山梨の名店が出店し、ワインに合う料理を多数提供。地元食材を使った料理やスイーツなどもそろい、飲むだけでなく食の魅力も満喫できる。ワインとのペアリングを試す楽しさも魅力だ。
■FROM FARM Clubの会員プログラム
「FROM FARM Club」は、日本ワインをより身近に楽しむための会員プログラム。ワイナリーとオンラインショップの両方で利用できるポイント制度や、来場時のウェルカムワイン、会員限定の特別ツアー案内など、多彩な特典がそろう。事前に登録しておけば、訪問時の楽しみが一層広がる。
■秋の一日を彩る特別体験
今年の収穫感謝祭は、新酒解禁直後という特別なタイミングで開催されるのが大きな魅力だ。ワインを知り尽くした造り手のトークや、雄大な景色と共に味わう眺望台テイスティングなど、普段は体験できない企画が目白押し。さらに畑や醸造所を巡るツアー、料理と合わせて学べるセミナーなど、多角的にワインを楽しめるプログラムが用意されている。ワインに詳しい人はもちろん、初めて日本ワインに触れる人にも満足度の高い一日となりそうだ。
■サントリー登美の丘ワイナリー「収穫感謝祭2025」開催情報
住所：山梨県甲斐市大垈(おおぬた)2786
アクセス：JR甲府駅からシャトルバス(無料)、またはタクシーで約30分
開催日：2025年11月8日(土)
時間：10時〜17時(最終受付16時30分)
入場料：無料
予約：一部プログラムは要予約(公式サイトから申込可能)
電話：0551-28-7311
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■五感で味わう体験が目白押し
登美の丘ワイナリーならではの体験プログラムが盛りだくさん。ワインを味わうだけでなく、畑や醸造所を巡ったり、セミナーで学んだりと幅広く楽しめる。予約が必要なプログラムは公式サイトから申し込み可能なので、事前にチェックしておきたい。
■造り手トークセッション
「解禁直後、収穫したてのブドウから出来た新酒を愉しもう！」をテーマにしたトークセッションを開催。11月3日(祝)にリリースされる、今年収穫したてのブドウから造ったFROM FARM新酒2025の造り手本人が、新酒に込めた思いやブドウ作りの裏側を紹介する。予約不要で、11時30分〜12時、14時〜14時30分の2回実施されるため、気軽に参加できる。
■眺望台特別テイスティング〜登美の丘の頂上で味わう最高峰のワイン〜(要予約)
ワイナリーの最上部にある眺望台から、甲府盆地や南アルプスの雄大な景色を眺めながら行うテイスティング。登美の丘ワイナリーのフラッグシップ「登美 赤 2021」を含む2種を試飲し、チーフワインメーカーがナビゲートする。開催時間は11時30分〜12時30分、14時30分〜15時30分の2回。
■甲州畑ツアー＆テイスティング(要予約)
造り手と一緒に甲州ブドウ畑を歩きながら、畑の特徴や栽培の工夫を学べるツアー。実際に畑の空気を感じながらのテイスティングは、グラスで味わうだけでは得られない特別な体験となる。開催時間は10時30分〜11時15分、13時30分〜14時15分の2回。
■ワイナリーツアー(要予約)
ガイド付きでワイナリーを巡り、2025年に本格稼働した「FROM FARM醸造棟」や熟成庫で仕込みの現場を間近に体感。見学後はテイスティングルームで2種の試飲を行う。開催時間は10時40分〜12時、13時〜14時20分、14時40分〜16時の3回。
■日本ワインの楽しみ方ミニセミナー
食卓とワインの相性をテーマにした短時間のセミナー。日本の風土が育むブドウや品種のこと、FROM FARMのワインの特徴、日常の料理に合わせるコツなどを紹介する。予約不要で、会場はショップ2階飲食スペース、参加費は無料。開催時間は11時〜11時30分、12時〜12時30分、13時〜13時30分の3回。
■受賞ワイン・限定品の試飲
国内外のコンクールで受賞した銘柄や、数量限定の特別ワインを味わえる試飲コーナー。ここでしか出会えない希少なボトルも登場するため、ワインファンにとって見逃せない内容だ。なお、試飲には「テイスティングスターターキット」(2000円)の購入が必要。※オリジナルグラス持参の場合はチケット購入のみで参加可能。
■地元有名店によるグルメ出店
山梨の名店が出店し、ワインに合う料理を多数提供。地元食材を使った料理やスイーツなどもそろい、飲むだけでなく食の魅力も満喫できる。ワインとのペアリングを試す楽しさも魅力だ。
■FROM FARM Clubの会員プログラム
「FROM FARM Club」は、日本ワインをより身近に楽しむための会員プログラム。ワイナリーとオンラインショップの両方で利用できるポイント制度や、来場時のウェルカムワイン、会員限定の特別ツアー案内など、多彩な特典がそろう。事前に登録しておけば、訪問時の楽しみが一層広がる。
■秋の一日を彩る特別体験
今年の収穫感謝祭は、新酒解禁直後という特別なタイミングで開催されるのが大きな魅力だ。ワインを知り尽くした造り手のトークや、雄大な景色と共に味わう眺望台テイスティングなど、普段は体験できない企画が目白押し。さらに畑や醸造所を巡るツアー、料理と合わせて学べるセミナーなど、多角的にワインを楽しめるプログラムが用意されている。ワインに詳しい人はもちろん、初めて日本ワインに触れる人にも満足度の高い一日となりそうだ。
■サントリー登美の丘ワイナリー「収穫感謝祭2025」開催情報
住所：山梨県甲斐市大垈(おおぬた)2786
アクセス：JR甲府駅からシャトルバス(無料)、またはタクシーで約30分
開催日：2025年11月8日(土)
時間：10時〜17時(最終受付16時30分)
入場料：無料
予約：一部プログラムは要予約(公式サイトから申込可能)
電話：0551-28-7311
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。