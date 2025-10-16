韓国俳優のキム・ウビン（36）が、トレーナーの手を借りずに、1人で運動することになったきっかけを明かした。



【写真】スーツ姿でも一目で分かる胸板の厚さ！若きキム・ウビンを鍛えたトレーナーのヤン・チスン

YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」が9月27日に公開したコンテンツには、Netflixドラマ「魔法のランプにお願い」で主演を務めたキム・ウビンとmiss Aの元メンバーで、女優のスジ（31）がゲスト出演。番組MCのユ・ジェソク（53）とスジが、同じジムに通っていることを聞いたキム・ウビンは「そのジムに通っている人が、かなり多いと聞いた」「僕は10年ほど前から、近所のジムで1人で運動している」と明かした。



続けて「若い頃にお世話になっていたトレーナーが『キム・ウビンのトレーナー』という肩書きでテレビに出ていたから。誰か（他のトレーナー）の手を借りたら、その人（世話になっていたトレーナー）の仕事の邪魔になると思った」と説明。「トレーナーと約束したわけではないけど、10年は自由に働けるようにしてあげようと思った。そして今年が10年目だ」とついに“ジム移籍”のチャンスが到来したことを伝えた。



密かな配慮に一同が驚くと、「お金がなかった頃にお世話になった方で、感謝しているので」と義理堅く恩を返す思いであることを告白。この話に感心したユ・ジェソクが「じゃあ来年になったら、（その人から）指導が受けられるのか」と聞くと、「そろそろ受けてみようかと思う」と答えた。



また「地方ロケに行った時、ジムのビジター利用を使うのが好きだ」というエピソードも明かした。



キム・ウビンが言及したトレーナーとは、タレントとしても活動するヤン・チスン（51）だ。ヤン・チスンはキム・ウビンをはじめ、BTSのジン（32）や俳優のソンフン（42）などの有名人を担当し、さまざまな番組に出演したことで知名度を上げた。



2018年にバラエティー番組「ラジオスター」に出演した際、最も劇的に体型を変化させた受講者としてキム・ウビンの名を挙げ、「初めてジムに来た時は、肩幅が狭かった。でも、何をやらせても根気強く最後までやりきった」「大スターになった今も、礼儀正しくて性格がいい」と明かし、注目を集めた。



（よろず～ニュース特約・moca）