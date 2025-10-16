Liella!の4人がぎゅっと密着！ピンクを基調とした衣装でキュート＆スタイリッシュに魅せる

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2025年12月号」を10月28日に発売。また、Liella!が表紙を飾る「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」も、同日に発売する。

【写真】Liella!メンバー4人が仲良く笑い合う寝そべりSHOTなど公開

10月28日発売の「B.L.T.12月号」には、11月5日に「7thライブテーマソング（仮）」のリリースを控える『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!より、青山なぎさ、岬なこ、鈴原希実、結那の4名が登場。

ピンクを基調とした衣装に身を包み、キュートさとスタイリッシュさを併せ持つビジュアルを披露。スタジオを飛び出して街を歩く無邪気な表情まで、“4人のいま”をぎゅっと詰め込んだグラビアになっている。

さらに、Liella!の4人が表紙を飾る「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」の発売も決定。こちらの限定版には特典としてランダムで1枚の生写真が付属する豪華仕様。ぜひ、この機会に手に取ってみてはいかがだろうか。