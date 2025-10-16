¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè15ÏÃ¡¢Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤ÎÂÎÄ´¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤â¹©¾ì¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè15ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤ÎÂÎÄ´¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤â¹©¾ì¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ÎÄó°Æ¤Ë¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Âè14ÏÃ¡£
¡¡Âè15ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤Î¸¥¿È¤â¤¢¤ê¡¢Ñ£¤ÎÂÎÄ´¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¡£¥È¥¤ÏÂåÍý¼ÒÄ¹¤Î»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ë²óÉü¤òÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢»°Ç·¾ç¤Ï¤É¤³¤«¾å¤Î¶õ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¸¡ÈÖ¤ÎÊ¿°æ¡ÊÂÎ©ÃÒ½¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ºÇÔ¤¬Â³¤¯¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ËÊ¿°æ¤Î¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤¿Ñ£¤¬ÌÜ·â¡£Ñ£¤Ï»°Ç·¾ç¤Ë»öÂÖ¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥¤ÎÉ×¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢´²°ìÏº¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢º´Ìî»ËÏº¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë