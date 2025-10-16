老後に十分な貯金がない人の対策は？気が付いた時からやっておきたいこと3つ
「このままで老後は大丈夫かな」そんな不安を感じたことがある人は多いのではないでしょうか。人生100年時代。長い老後を安心して過ごすためには、貯金がどれだけいるかが気になるものです。しかし現実には、「思ったように貯められなかった」という人も。では、老後資金が十分でない場合、どう備えていけばいいのでしょうか。
今回は、最新のデータをもとに現状を見つめながら、現役時代からできる3つの工夫を紹介します。
さらに、金融資産が100万円未満の世帯も、単身で「8.9％」、二人以上で「6.5％」。老後に対する備えが十分でない世帯が約3〜4割いることが分かります。
ただし、金融資産非保有の世帯というのは、預貯金の合計残高が全くないわけではありません。この調査における「金融資産」は『運用または将来に備えて蓄えている部分とし、日常的な出し入れに備えた部分は除く』としているため、運用や将来の備えがゼロという世帯を指します。
一方で、金融資産が3000万円以上を保有している世帯も単身で「16.8％」、二人以上で「20％」。全体の約2割存在します。
また、平均貯蓄額は単身で「1679万円」、二人以上世帯で「2033万円」ですが、中央値（実態に近い数値）は単身で「350万円」、二人以上世帯で「650万円」。
こうした数字を見ると、「お金が多い人がうらやましい」と思ってしまうかもしれません。
例えば、
・旅行や趣味にお金を使った→心に残る思い出が財産になる
・子育てや家族に使った→支え合える絆が残る
・学びや人付き合いに使った→視野が広がり、人生の厚みが増す
お金は形として残らなくても、こうした“無形の資産”が人生の中に息づいています。これまでを「失敗」と決めつけるのではなく、「何を得てきたか」「今後どう生かすか」という視点に立つことで、これからの人生をより前向きに整えることができます。
▼老後に受け取る年金を正しく知る
まずは、自分が将来いくら年金を受け取れるのかを把握しておきましょう。「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を使えば、将来の見込み額を簡単に確認できます。
受け取れる金額を知ることで、理想の生活費との差が明確になり、足りない分をどう補うかの計画が立てやすくなるでしょう。
また、年金だけで生活を賄うのが難しい場合は、固定費の見直しが効果的です。
固定費とは、家賃・通信費・保険料・光熱費・サブスクリプションサービス（定額サービスの支払い）など、毎月かかる“決まった出費”のことです。スマホプランを見直したり、保険を整理したりするだけで、月に数千円、年間では数万円単位の節約になることもあります。一度見直すと効果が長く続くので、「がんばらない節約」としておすすめです。
▼自分に合った働き方を考える
年金だけで足りない分は、働き方を工夫して補いましょう。「週3日だけ働く」「在宅で無理なく続ける」など、今はシニア世代にも選択肢がたくさんあります。
その際、ハローワークで行われているシニア向けの就職相談や、再就職支援を積極的に活用しましょう。長く仕事を続けることは、収入を得るだけでなく、人とのつながりや生活リズムの維持にもなり、心身の健康にもよい影響を与えてくれます。
▼健康を“最大の資産”として守る
医療費や介護費がかかるようになると、老後の家計に大きく影響します。そう考えると、健康維持こそ最大の節約といえます。
例えば、1日15分のウオーキングやストレッチ、栄養バランスを意識した食事、定期的な健康診断など、健康維持につながる小さな習慣を重ねましょう。病気のリスクを減らし、将来の医療費を抑えることができます。「お金を貯める」のと同じように、「健康を貯める」意識を持つことで、心にも家計にも余裕が生まれます。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
