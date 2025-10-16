早慶上理の中で「最もネームバリューが高いと思う大学」ランキング！ 2位「早稲田大学」を抑えた1位は？
日本の私立名門として知られる早慶上理は、それぞれが独自の個性と強みを持ち、多くの学生が憧れる存在です。学問の深さやキャンパスの雰囲気、学生の気風など、見る人によって印象はさまざま。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「早慶上理に関するアンケート」を実施しました。その中から、「早慶上理の中で最もネームバリューが高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「国内外で活躍する卒業生が多いイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「有名人も多く輩出していたりスポーツなどでも有名なので」（40代男性／兵庫県）、「伝統があり、各界でOBが活躍」（60代男性／島根県）といった声が集まりました。
回答者からは「学力が高く、実家もそれなりに太くないと入学しづらいイメージがあるため」（20代女性／埼玉県）、「日本や世界で活躍している人が多いイメージで、とても有名だからです」（60代女性／愛知県）、「出身の芸能人も多く、有名企業への就職などのイメージが強いから」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:古原 美咲)
2位：早稲田大学／142票早稲田大学は、創設者・大隈重信の「学問の独立」の精神が息づく、自由で多様性のある校風が広く知られています。卒業生は政治、経済、マスコミ、芸能など幅広い分野で活躍しており、その影響力の大きさから非常に高いネームバリューを持つと認識されています。特にマスコミへの卒業生が多いことも、その知名度とネームバリューを支える一因となっています。
1位：慶應義塾大学／178票慶應義塾大学は、「独立自尊」を掲げる日本を代表する私立大学の一つです。その卒業生は政財界、特にエリート層に多く、強力なOB・OGのネットワーク「三田会」は絶大なブランド力を持っています。伝統と歴史に裏打ちされた格式の高さ、「お金持ち」「おしゃれ」といったイメージも相まって、早慶上理の中でも最もネームバリューが高いと評価されています。
