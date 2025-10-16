2009年10月、アメリカのオバマ大統領がノーベル平和賞受賞者に決まった。朝日新聞編集委員の藤田直央さんは「核廃絶を目指すオバマ大統領に対して、日本はむしろ核兵器の重要性を訴えていた」という――。（第3回／全3回）

※本稿は、藤田直央『極秘文書が明かす戦後日本外交 歴代首相の政治決断に迫る』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。

■戦争被爆国日本がオバマに訴えた「核兵器の必要性」

日米同盟について、歴代首相は「外交・安全保障政策の基軸」（石破茂の2025年1月の国会での施政方針演説）と言い続けてきた。

だが、唯一の戦争被爆国としての国民感情に根ざす非核政策と、米国の核の傘に頼る防衛政策のジレンマは、日本外交に関する政府の説明能力を著しく弱め、国民を欺く数々の密約を生んだ。

そうした懸案を克服する手がかりが、まず懸案を国民が共有するための外交文書の保存と開示だ。しかし近年にも、存在するかどうかについてすら日本政府がノーコメントを貫く、核の傘をめぐる非公開の場での日米協議に関する文書がある。

米国で“a world without nuclear weapons”（核兵器のない世界）を唱えるオバマが大統領に就任して間もない2009年2月、日本政府が米国に対し、核兵器がいかに必要かを詳細に訴えていたことを示す4枚のメモだ。

その年の1月、自民党政権の首相・麻生太郎は施政方針演説で、「オバマ大統領とともに、核軍縮・不拡散といった地球規模の課題に連携して取り組む」と述べている。10月にはオバマは「核兵器のない世界」を目指す姿勢を評価され、ノーベル平和賞に決まった。

ノーベル賞のメダルと賞状を受け取るバラク・オバマ米国大統領

■沈黙を貫く日本政府

麻生は同じ演説で「日米同盟を基軸」「さらに強化」と語っており、同盟の根幹である核の傘を意識して「核兵器のない世界」への留保も示していたと言えなくもない。しかし、核大国米国に核廃絶を率先するという大統領が登場したのだ。歴史の節目を捉え、日本も非核政策を強める方向で長年のジレンマを解こうとする道があったはずだ。

当時、日中間で尖閣諸島問題はまだ先鋭化しておらず、北朝鮮の核兵器開発をめぐる米中ロ日と南北朝鮮による6者協議が途切れてからまだ日は浅かった。「オバマ大統領とともに」東アジアの核軍縮で対話を探ることもできた。

しかし、日本政府は国民に議論を開かずにその道を閉ざしておいて、国民に見えないところで核の傘を保つよう米国に働きかけていた。そしてこのメモの存在が約10年後に報道で明らかになってもノーコメントを貫き、なお国民に議論を開こうとしない。

このメモには、戦後に核兵器をめぐる日米密約を生んだ体質が今なお日本政府に残っていることがあらわなのだ。

■「核兵器のない世界」というファンタジー

さらにこの2009年の日米協議に関するメモが見過ごせないのは、日本政府を代表して出席したのが駐米公使の秋葉剛男だったことだ。

この場でのやり取りは「日米同盟の抑止力」を強化するという今の方針につながった。核兵器をはじめとする米国の軍事力と日本の通常兵器による防衛力の連携を深め、中国や北朝鮮の軍拡に対抗するという戦略だ。後に国家安全保障局長となる秋葉は政府の中枢でそれを推進した。

その意味でこのメモは、今の日本の安全保障政策の源流と言える。2021年には広島が地元の岸田文雄が「核兵器のない世界」を掲げて首相となるが、10年代の外相当時から外務省で秋葉に支えられ、秋葉を国家安保局長として起用し続けた岸田に、筆者は何の幻想も抱かなかった。

岸田内閣は核の傘に頼りながら敵基地攻撃能力の導入を決めるなど「日米同盟の抑止力」を推進した。

岸田文雄氏と秋葉剛男氏（前列手前）

筆者はこのメモを2019年に入手した。もちろん存否すら答えない日本政府からではない。米国で地球規模の課題について提言する「憂慮する科学者同盟」（Union of Concerned Scientists）というNGOがあり、その上級アナリストのグレゴリー・カラキから、米国の軍縮に関する研究成果として提供を受けたのだった。

■日米首脳会談の裏側で起こっていたこと

メモは英文で2009年2月25日付。4枚のうち最初の3枚は活字で、タイトルは“Japan's Perspective on the U.S.'s Extended Deterrence（Congressional Commission on U.S. Strategic Posture）”、訳すと「米国の拡大抑止に対する日本の見方」（米国の戦略態勢に関する議会諮問委員会）となる。3枚目の余白から4枚目にかけては、手書きで加えられた文章が続く。

この前日に麻生がホワイトハウスを訪れ、オバマ政権発足後で初の日米首脳会談が行われている。

当時の朝日新聞の記事によると、「日米同盟を一層強化する」と述べる麻生に対し、オバマは「核抑止を含む対日防衛にかかるコミットメント（約束）を表明する」と述べ、核の傘を保つと発言。このメモではそのオバマの発言を捉え、日本政府として米国の核戦略に対する意見を述べる形になっている。

まず、その舞台となった米議会諮問委員会とは何か。

米国では政権が変わると、核戦略態勢見直し（Nuclear Posture Review, NPR）という方針をまとめる。まさに核兵器をどう運用するかという戦略だが、一方で米国は冷戦当時から、核の傘にあたる同盟国への「拡大抑止」、つまり同盟国を守るために核攻撃を辞さないという姿勢を示すことで、敵の攻撃を牽制するという方針もとり続けてきた。

このため米国の新政権のNPRがどうなるかには同盟国政府の関心が極めて高い。そこで米議会は、NPRをまとめる新政権に対して提言するにあたり、同盟国を中心に各国政府にヒアリングをする。その場がこの諮問委になる。

■「ペリー提督の末裔」に渡したメモ

諮問委は2009年のオバマ政権発足にあたって08年から開かれ、09年に提言書をまとめた。座長はクリントン政権で国防長官を務めたペリー。幕末の日本に開国を迫ったペリー提督の末裔でもある。提言書に各国政府の意見は具体的には記されていないが、委員会の開催日と出席者の名は末尾にあり、09年2月25日にワシントンの日本大使館から秋葉ら3人が出席したことがわかる。

ペリー提督の末裔、ウィリアム・ペリー氏

そこでこのメモだ。カラキによると、最初の3枚は日本側が諮問委に提出し、秋葉がそれに沿って説明。

3、4枚目の手書きの部分は陪席していたスタッフがやり取りを書き込んだものだという。

こうした文書を、筆者は「公的な私文書」と呼んできた。その報道は政府の公開文書よりも慎重を要する。何よりまず本物かどうかを確かめないといけないからだ。

文書を持つ人が政治家や官僚など政府の中枢にいた人、あるいはその遺族で、作成や入手の経路が明白な場合は、まず本物と言える。元首相の三木武夫が遺した文書を母校の明治大学が整理した「三木文書」や、元首相の佐藤栄作による沖縄返還交渉で密使を務めた若泉敬が佐藤の遺族に送っていた「若泉文書」がその例だ。

■安全保障の議論で置き去りにされる日本国民

ただ今回の場合、メモが本物だと簡単に信じるわけにはいかなかった。諮問委に出てメモを入手したり書き込んだりしたのはカラキではなく、またカラキは情報源への配慮から入手経路を明かしていなかったからだ。

藤田直央『極秘文書が明かす戦後日本外交 歴代首相の政治決断に迫る』（朝日新聞出版）

加えて、メモは米国の核戦略という日本の安全保障に密接に関わるテーマで政府の立場を説明したものにしか見えないにもかかわらず、日本政府がコメントを避け続けるという異常な状況もあった。

それでも筆者はその後の取材でメモが本物だと信じるに至り、2019年に朝日新聞に記事を書いた。メモをもとに諮問委で日本側が発言した場にいた複数の人物に確認した。だが、カラキ同様に情報源への配慮からこれ以上は明かせない。

そもそもメモの存否すら確認に応じない日本政府、特にメモを持つはずの外務省の対応がおかしいのだ。日本政府の立場について米議会に伝えたことを記した文書を、なぜ国民に明かせないのか。

戦後日本外交に数々の日米密約を生んだ温床となった、説明責任に対する鈍感さと説明能力の低さは今なお変わらない。

