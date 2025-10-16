ガザ南部ハンユニスの大規模な破壊の様子/Muhammed Eslayeh/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の保健省は１５日、がれきの下から新たに１６人の遺体が見つかったと発表した。ガザの民間防衛の当局者によると、イスラム組織ハマスとイスラエルの停戦合意後に見つかった遺体は２５０体を超えるという。

保健省によると、１５日には計２５人の遺体が病院に運ばれた。ここにはがれきの下から回収された遺体も含まれており、２０２３年１０月に戦争が始まって以降のガザでの死者総数は６万７９３８人となった。また、この２４時間で３５人が負傷したという。

一方、イスラエル当局は１４日に身元不明のパレスチナ人４５人の遺体をガザに返還した。保健省が明らかにした。この４５人がいつ、どのような経緯で死亡したのかは不明。ＣＮＮはイスラエル国防軍（ＩＤＦ）に死亡時の状況を問い合わせている。

ＣＮＮは先に、ガザ南部ハンユニスのナセル病院の話として、イスラエルから返還され、同病院に到着した遺体は全て両手両足を縛られていたと報じた。同病院は声明で「目隠しをされたり、銃で撃たれた傷があったり、戦車にひかれたりした遺体もあった」と説明している。