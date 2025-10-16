りんごが主役！秋に食べたい旬のおやつレシピ
じゅわっと広がる甘み♪りんごのおいしさを味わうおやつ
カスタードアップルパイ
焼きプリンをカスタードの代わりに使った、ひとくちサイズのアップルパイ。冷凍パイシートに角切りのりんごとプリンをのせ、トースターで焼けば、とろりとしたコクとバターの香りが広がります。
カスタードアップルパイ｜Instagram（@yuyu_kitchen）りんご＆紅茶のソフトドロップクッキー
キャラメリゼしたりんごの香ばしさに、ダージリンの香りを移した生地を合わせたドロップクッキーは、外はザクッと、中はしっとり。ホットケーキミックスを使うから混ぜやすく、スプーンで落として焼くだけで形も決まります。
煮たりんごは混ぜすぎず、さっくりと。たっぷり焼いてお裾分けにしても喜ばれますし、ミルクティーをそえて休日のお茶時間をゆったり楽しむのも素敵。差し入れや行楽の持ち寄りにも頼もしいおやつです。
りんご&紅茶のソフトドロップクッキー｜Instagram（@teikuuhikou_kitchen）焼きりんごの紅茶クリーム添え
こんがり焼いたりんごに合わせるのは、水切りヨーグルトに紅茶の茶葉を混ぜた香り豊かなクリーム。紅茶のほのかな渋みと香りが加わることで、甘酸っぱいりんごが一層上品に引き立ちます。
シナモンを添えればさらに奥行きのある味わいに。前日にヨーグルトを水切りしておけば、盛りつけるだけで完成する手軽さもうれしいポイントです。
焼きりんごの紅茶クリーム添え｜Instagram（@kanakai_cooking）りんごのパンケーキ
横に薄くスライスしたりんごを生地に絡めて焼く、果実感たっぷりのパンケーキ！ 米粉仕立てで軽く、ベーキングパウダーと重曹でふんわり。りんごの水分で生地がゆるい時は、牛乳を少し控えて厚みを出すのがコツです。
焼き上がりにプレーンヨーグルトやはちみつをトッピングすれば、朝食にもおやつにも心地よいボリューム感。休日のブランチに焼き立てを囲む時間が楽しみになりそうです。
りんごのパンケーキ｜Instagram（@kanon.recipe）焼きりんごとアイスクリーム
紅玉にきび砂糖とバターを詰めてオーブンへ。あつあつを、自家製ラムレーズンアイスと合わせれば、とろける香りに包まれます。赤い皮の色もそのままに、果汁がしみ出した中心は特別なおいしさ。
アイスは生クリームと練乳を合わせて冷やすだけでも作れ、ラムを抜けば家族みんなで楽しめますよ。
焼きりんごとアイスクリーム｜Instagram（@kanon.recipe）
りんごのおやつで整える、秋のティータイム
少しずつ手に取りやすくなるりんごは、季節の移ろいをそっと教えてくれます。
トースターで焼く小さなパイや紅茶が香るクッキー、あつあつの焼きりんごなど、難しい工程がなくても果実の甘みをしっかり味わえるのが魅力。お気に入りの器に盛りつけて温かい飲み物をそえれば、気分もやさしく整います。
次の週末は、「りんごのおやつ」でほっとひと息つくのはいかがでしょうか。