りんごが主役！秋に食べたい旬のおやつレシピ

朝晩がひんやりして、「りんご」がお店に並び始めるころ。さっと作れる「りんごのおやつ」があると、忙しい日もほっと落ち着けます。トースターやオーブンで手軽に楽しむアップルパイから、焼き菓子、パンケーキまで甘みと酸味を楽しめるアイデアは必見です。家にある材料で、今日のティータイムを楽しんでみませんか。

じゅわっと広がる甘み♪りんごのおいしさを味わうおやつ

カスタードアップルパイ

焼きプリンをカスタードの代わりに使った、ひとくちサイズのアップルパイ。冷凍パイシートに角切りのりんごとプリンをのせ、トースターで焼けば、とろりとしたコクとバターの香りが広がります。





焼き色が早くついたらアルミホイルをかぶせて、焦げないように仕上げるのがコツ。ゼラチンで固めたプリンでは溶けてしまうので、必ず焼きプリンを使いましょう。簡単でかわいらしいサイズ感は、ちょっとしたおやつやティータイムにもぴったり。カスタードアップルパイ｜Instagram（@yuyu_kitchen）りんご＆紅茶のソフトドロップクッキー出典：https://www.instagram.com

キャラメリゼしたりんごの香ばしさに、ダージリンの香りを移した生地を合わせたドロップクッキーは、外はザクッと、中はしっとり。ホットケーキミックスを使うから混ぜやすく、スプーンで落として焼くだけで形も決まります。



煮たりんごは混ぜすぎず、さっくりと。たっぷり焼いてお裾分けにしても喜ばれますし、ミルクティーをそえて休日のお茶時間をゆったり楽しむのも素敵。差し入れや行楽の持ち寄りにも頼もしいおやつです。

りんご&紅茶のソフトドロップクッキー｜Instagram（@teikuuhikou_kitchen）焼きりんごの紅茶クリーム添え出典：https://www.instagram.com

こんがり焼いたりんごに合わせるのは、水切りヨーグルトに紅茶の茶葉を混ぜた香り豊かなクリーム。紅茶のほのかな渋みと香りが加わることで、甘酸っぱいりんごが一層上品に引き立ちます。



シナモンを添えればさらに奥行きのある味わいに。前日にヨーグルトを水切りしておけば、盛りつけるだけで完成する手軽さもうれしいポイントです。

焼きりんごの紅茶クリーム添え｜Instagram（@kanakai_cooking）りんごのパンケーキ

横に薄くスライスしたりんごを生地に絡めて焼く、果実感たっぷりのパンケーキ！ 米粉仕立てで軽く、ベーキングパウダーと重曹でふんわり。りんごの水分で生地がゆるい時は、牛乳を少し控えて厚みを出すのがコツです。



焼き上がりにプレーンヨーグルトやはちみつをトッピングすれば、朝食にもおやつにも心地よいボリューム感。休日のブランチに焼き立てを囲む時間が楽しみになりそうです。

りんごのパンケーキ｜Instagram（@kanon.recipe）焼きりんごとアイスクリーム

紅玉にきび砂糖とバターを詰めてオーブンへ。あつあつを、自家製ラムレーズンアイスと合わせれば、とろける香りに包まれます。赤い皮の色もそのままに、果汁がしみ出した中心は特別なおいしさ。



アイスは生クリームと練乳を合わせて冷やすだけでも作れ、ラムを抜けば家族みんなで楽しめますよ。

焼きりんごとアイスクリーム｜Instagram（@kanon.recipe）

りんごのおやつで整える、秋のティータイム

少しずつ手に取りやすくなるりんごは、季節の移ろいをそっと教えてくれます。



トースターで焼く小さなパイや紅茶が香るクッキー、あつあつの焼きりんごなど、難しい工程がなくても果実の甘みをしっかり味わえるのが魅力。お気に入りの器に盛りつけて温かい飲み物をそえれば、気分もやさしく整います。



次の週末は、「りんごのおやつ」でほっとひと息つくのはいかがでしょうか。