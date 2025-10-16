退職金や年金があっても、なぜ老後破産は起こるのか。それは、多くの人が見落としている「想定外」の存在です。誰の身にも起こりうるこのリスクは、ある日突然、完璧に思えた老後計画を根底から覆すかもしれません。

なんで俺だけ…退職金2,000万円も「想定外の三重苦」で風前の灯火

「退職金と貯蓄をあわせて2,000万円。それに月20万円の年金があれば、夫婦二人、贅沢はできなくても穏やかに暮らしていける。そう、信じて疑いませんでした」

そう力なく語るのは、羽賀徹さん（65歳・仮名）。食品メーカーで働くこと約40年。65歳で定年退職を迎え、現在は都心から少し離れた郊外に購入した一戸建てで、妻・陽子さん（63歳・仮名）と第二の人生をスタートさせたばかりでした。しかし、その計画は思いもよらない形で崩れ始めます。

最初のつまずきは、退職からわずか半年後のこと。陽子さんが脳梗塞で倒れたのです。

「朝、起きて居間に行くと台所で倒れていました。幸い命に別状はなかったものの、右半身に麻痺が残ってしまった。3ヵ月の入院と定期的な通院が必要になりました」

高額療養費制度を利用しても、差額ベッド代や先進医療にかかる費用、家族が病院に通う交通費、自宅のリフォーム代など、思ってもいなかった支出が今も続いています。

追い打ちをかけたのが、長年住み慣れた我が家からの「悲鳴」でした。築30年を超え、あちこちにガタがきていたものの、見て見ぬふりをしてきたツケが一気に回ってきたのです。

「台風の翌日、2階の天井に大きなシミができているのを見つけたんです。業者に見てもらうと、屋根のスレートが破損しており、雨漏りをしていると。修理には足場を組む必要があり、見積もりは180万円。火災保険は風災補償をつけていましたが、経年劣化が原因と判断され、保険金はごくわずか。結局、150万円以上を貯蓄から持ち出すしかありませんでした」

妻の医療費、そして家の修繕費。計画していた老後資金は、わずか1年余りで数百万単位で消えていきました。

そして、とどめを刺す出来事が起こります。結婚し、幸せに暮らしているとばかり思っていた一人娘の美咲さん（38歳・仮名）が、ある日突然、8歳の孫を連れて「帰らせてほしい」と頭を下げてきたのです。

「聞けば、夫のDVが原因で離婚したと。事情が事情なだけに養育費の取り決めは行っていない。すぐにパートは見つけたものの、小さな子どもを抱えて生活していくのは厳しい。私たちを頼らざるを得ない状況でした。『お父さん、ごめんなさい』と泣く娘を、追い出すことなんてできませんでした」

夫婦二人で月20万円の生活から、要介護の妻と娘、孫との4人暮らしへ。食費や光熱費は大きく跳ね上がりました。

「なんで俺だけ、こんな目に遭うんだ……」

踏んだり蹴ったりの状況を、思わず恨まずにはいられませんでした。ある夜、通帳を眺めていた羽賀さん。記された2,000万円近くの残高は、半分程度に減っていたといいます。

誰にでも起こりうる「老後の想定外」という現実

羽賀さんを襲った「三重苦」は、決して特別なケースではありません。むしろ、多くの人が直面する可能性があるといっていいでしょう。羽賀さんの場合、ただ想定外の支出が同時期に集中して発生したに過ぎないのです。

第一に「医療・介護費」です。生命保険文化センターの調査によれば、直近の入院時の自己負担費用の平均は20万円近くにのぼります。また、介護が必要になった場合、住宅改修や介護サービスの利用で一時的に平均74万円、月々平均8.3万円の費用がかかるというデータもあります。これらはあくまで平均値であり、病気や要介護度によっては、さらに大きな負担となる可能性があります。

第二に「住宅関連費」です。長年住み慣れた持ち家も、永遠に安泰ではありません。国土交通省の調査では、リフォーム資金の平均は137万円。特に築30年を超えると、羽賀さんのような屋根や外壁の修繕、給排水管の交換など、100万円単位の出費が発生するケースは珍しくありません。

そして第三に「家族への援助」です。2023年、離婚件数は18万3,808組。一方、厚生労働省の調査では、母子世帯の約28％しか養育費を受け取っていません。受給率が低い理由としては、「相手と関わりたくない」が最も多く、次いで「相手に支払う能力や意思がないと思った」が挙がっています。母子世帯は経済的に困窮しているケースが多く、実家に戻るケースも珍しくありません。

さらに、長寿化が進むなか、自身の定年後に親の介護が始まる「老老介護」の問題も顕在化しており、これもまた想定外の支出につながるリスクです。

「平穏な老後」という計画は、こうした「まさかの出来事」の前にもろくも崩れ去ることがあります。

「老後破産も覚悟しました」という羽賀さん。しかし「孫と一緒の日常は、代えがたいものがあります。それに想定外の出来事が一度に起きただけで、もうこんなことはないでしょう。その気になれば、まだ働ける年齢ですしね」

