高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第３週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の第15回が10月17日に放送予定です。

【写真】呆然とするトキにサワは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月17日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキの献身もあり、傳（堤真一さん）の体調に回復の兆しが。

トキは代理社長の三之丞（板垣李光人さん）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。

そんな中、工場では検番の平井（足立智充さん）による厳しい品質検査が行われ、失敗が続くせん（安達木乃さん）についに平井の手が出てしまう。

その瞬間を、久しぶりに様子を見に来た傳が目撃してしまう。

傳は三之丞に事態の説明を求める。