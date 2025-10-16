妹を気にかけつつ「人を心配する余裕は…」 吉田優利は最終戦出場へもうひと踏ん張り
＜BMW女子選手権 事前情報◇15日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞オープンウィークなどで一時帰国をするとき、吉田優利の遊び相手はもっぱら弟だという。妹の鈴（りん）は昨年のプロテストに合格した日本ツアーのルーキー。全国各地を転戦しているため、姉妹が顔を合わせる機会は減った。
【写真】やっぱり似てる！ 吉田姉妹のドレス姿
それでも、妹の成績は常にチェックしている。「めっちゃ見ています。ランキングがそんなに良くないみたいなので、終盤で上げてくれるといいですよね。でも人のことを心配できる余裕が自分にはないので…（笑）」。妹は現在ポイントランキング53位で、シード争いの渦中。優利も最終戦出場を目指し、ランキング71位からの浮上を狙っている。米2年目のシーズンで、日米共催「TOTOジャパンクラシック」を含む秋のアジアシリーズに初参戦。初戦だった先週の上海では最終日に「66」をマークし、26位に浮上して終えた。ただ、酷暑などの影響で大きなダメージを受けたグリーンだったこともあり、「たまたま（パットが）入ってくれた。思い切っていくしかない、というのがいい方向にハマってくれただけ」と、手放しで喜べないのが正直なところだ。それでも、優勝争いに加わるイメージは次第に鮮明になってきた。「ゴルフは良くなってきてるので、あとはかみ合わせ。自信がないと、いいリズムで打てないことは薄々感じている」。調子は悪くないだけに、あとは豪快にピンを攻めるメンタリティがカギになりそうだ。そういった面では、予選カットのない4日間大会はプラスに働きそう。「初日から思いっきり行ける、というのもある。4日間プレーできる保障はあるので、いつもより狙っていける回数は増えたのかな」と話す。今週は、日本のコースに芝質などが似ているリンクスコースが舞台。「（先週の）中国は暑かったけれど、今週は寒くならないように願っています」。来週のオープンウィークを前にいい感覚をつかみ、しっかりとものにしたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ
日本勢の稼ぎがすごい！ 米女子賞金ランキング
肝は“時間差”!? 吉田優利はこう飛ばしていた〈写真〉
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
【写真】やっぱり似てる！ 吉田姉妹のドレス姿
それでも、妹の成績は常にチェックしている。「めっちゃ見ています。ランキングがそんなに良くないみたいなので、終盤で上げてくれるといいですよね。でも人のことを心配できる余裕が自分にはないので…（笑）」。妹は現在ポイントランキング53位で、シード争いの渦中。優利も最終戦出場を目指し、ランキング71位からの浮上を狙っている。米2年目のシーズンで、日米共催「TOTOジャパンクラシック」を含む秋のアジアシリーズに初参戦。初戦だった先週の上海では最終日に「66」をマークし、26位に浮上して終えた。ただ、酷暑などの影響で大きなダメージを受けたグリーンだったこともあり、「たまたま（パットが）入ってくれた。思い切っていくしかない、というのがいい方向にハマってくれただけ」と、手放しで喜べないのが正直なところだ。それでも、優勝争いに加わるイメージは次第に鮮明になってきた。「ゴルフは良くなってきてるので、あとはかみ合わせ。自信がないと、いいリズムで打てないことは薄々感じている」。調子は悪くないだけに、あとは豪快にピンを攻めるメンタリティがカギになりそうだ。そういった面では、予選カットのない4日間大会はプラスに働きそう。「初日から思いっきり行ける、というのもある。4日間プレーできる保障はあるので、いつもより狙っていける回数は増えたのかな」と話す。今週は、日本のコースに芝質などが似ているリンクスコースが舞台。「（先週の）中国は暑かったけれど、今週は寒くならないように願っています」。来週のオープンウィークを前にいい感覚をつかみ、しっかりとものにしたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ
日本勢の稼ぎがすごい！ 米女子賞金ランキング
肝は“時間差”!? 吉田優利はこう飛ばしていた〈写真〉
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】