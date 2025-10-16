＜速報＞米女子韓国大会は1時間スタート遅れ 雨の影響によるコンディション不良
＜BMW女子選手権 初日◇16日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第1ラウンド。昨夜に降った強い雨の影響により、コースコンディション不良でティオフが1時間遅れることが決まった。
アウトスタート第1組の畑岡奈紗、イン第1組の竹田麗央、吉田優利らは午前9時からティオフ。2戦連続トップ3入りと好調の勝みなみは午前9時33分にティオフを予定している。そのほか、山下美夢有は9時44分、岩井明愛は10時17分、妹の千怜が10時28分、馬場咲希は10時50分にティオフを迎える。今大会の賞金総額は230万ドル（約3億4924万円）。優勝者には34万5000ドル（約5238万円）が贈られる。
