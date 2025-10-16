「モチベーションが持続しません。どうしたらいいですか？」という相談を受けることがあります。かつては真剣に答えていましたが、次第に違和感を抱くようになり、今では結果を出すためにモチベーションは必要ないと考えています。

「モチベーションがあるから成果が出る。モチベーションがないから成果が出ない」

営業の世界ではしばしば語られる話ですが、これは大きな誤解です。プロフェッショナルは生きがいとして仕事と向き合い、成果を出す人はモチベーションに頼っていません。

「モチベーションが持続しないから成果が上がらない」は大きな誤解です。歯を磨くのにモチベーションは必要ありません。下着を着るのに「今日は気分が乗らないからやめておこう」と思う人はいないでしょう。心臓外科医が「今日はモチベーションが上がらないから、手術はやらないでおこう」などと言うことはあり得ません。イチロー選手が「今日はモチベーションが上がらないから練習をいつもの半分で切り上げよう」と考えることもなかったはずです。モチベーションの有無にかかわらず、成果を出す人は出す。成果を生むために必要なのは、具体的な行動、つまり実行力なのです。

大切なのは、行動し続けることです。行動が習慣になれば、モチベーションとは無関係に実行できるようになります。私は「三日坊主でいい」とよく言うのですが、3日でいいやと思って行動し、とにかく三日坊主を続けていく。それを繰り返すうちに習慣となっていきます。人間を形成する上で大事なのは行動です。そして、行動の総和が人格になります。ハイパーウォーマー人材になりたいのであれば、自分にとっての良き行動習慣を見つけ出し、それで人生を固め抜くことです。これこそが、やる気やモチベーションに依存しない、真の実行力なのです。

成果にはモチベーションが不可欠と考える人の理論は、モチベーションがあればプラス思考になり、プラス思考で考えて行動するから成果が上がるというものです。しかし、成果を上げるための入口には、プラス思考もモチベーションも必要ありません。

私はこれまで数えきれないほどの営業を見てきました。成績トップの営業と数年にわたり成績が振るわない営業を比べて分析したこともあるのですが、実際のところ、営業成績の悪い営業のほうがモチベーションは高い場合が少なくありません。むしろやる気だけはあって、営業意欲や情熱は人一倍あるのに、行動が空回りしてしまってローパフォーマーに陥ってしまう。研修講師としても、そのような営業をたくさん預かってきました。

やる気が空回りする人は、売りたい欲が強すぎて、自分の行動が利己的になっていることに気づいていません。利己的営業はどこから来るかというと、まさに「売りたい」という欲求から生まれます。だからこそ、その情熱をどうやって抑え込み、顧客目線で考えることができるかが、むしろ営業として大事な要素になります。

しかし現実には、上司から「今日はいくら売ったのか」「どのお客から何と言われたのか」と、数字や反応を聞かれ、報告書を書かされる。そのような環境ではどうしても利己的になってしまいます。利己的になるマネジメントを受けながら、利他的になるのは難しいものです。特に、研修で外部から来た講師に顧客志向になるように言われたからといって、すぐに変われるものではありません。

ではトップ営業は何が違うのか。それは営業プロセスです。彼らは「顧客が欲しいと思っていないのにプレゼンする」という、効率の悪い営業は行いません。まずは顧客に欲しいと思わせ、「一回提案してくれない？」と言わせてから商品の話をする。この順序を徹底しています。効率の悪いやり方を止めない限り、高い営業成果は上げられません。

私の研修には、顧客に「欲しい」と思わせることを徹底的に教え込む「欲しいの想起」というプログラムがあります。このプログラムには私が証券会社の営業で培ってきた経験が生きています。株は生活必需品ではないため、顧客の生活に「株を買わなければいけない」というニーズは存在しません。だからこそ、顧客に「とにかくその会社の株が欲しい！」と思ってもらえなければ、株は売れないのです。営業は、顧客を動かすためにどのような行動をすべきかを徹底的に考える必要があります。

この考え方は株式営業に限らず、どんな営業にも共通します。商品やサービスが生活必需品であろうとなかろうと、この「欲しい」と思わせるプロセスをひたすら繰り返すことでようやく成果につながるからです。ここで大事なのは、このプロセスを支えるノウハウとドゥハウの両方を理解しておくこと。ノウハウだけを知っても、情熱が空回りしてしまいます。どうやったら情熱を空回りさせないようにするかがドゥハウであり、この両面がないと情熱を成果に変えることができません。

大切なのは、強いモチベーションを持つことではなく、その情熱を具体的な行動に変換できるかどうかです。どれだけ知識やスキル、テクニックを学んでも、それを実行に移さなければ何も変わりません。結局のところ、成果を左右するのはモチベーションの有無ではなく、日々の行動習慣です。どんな状況でも行動を積み重ねることができる人だけが、成果を安定して出し続けることができます。

成果を生むのは、モチベーションではなく行動習慣。そして、その行動習慣を生み出す源泉こそが実行する力です。私はこれが実行力の本質だと考えています。