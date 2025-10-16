『ばけばけ』第15回 トキの献身もあり、傳の体調に回復の兆しが…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第15回が、17日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第15回のあらすじ
トキ（高石あかり）の献身もあり、傳（堤真一）の体調に回復の兆しが。トキは代理社長の三之丞（板垣李光人）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。そんな中、工場では検番の平井（足立智充）による厳しい品質検査が行われ、失敗が続くせん（安達木乃）についに平井の手が出てしまう。その瞬間を、久しぶりに様子を見に来た傳が目撃してしまう。傳は三之丞に事態の説明を求める。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
トキ（高石あかり）の献身もあり、傳（堤真一）の体調に回復の兆しが。トキは代理社長の三之丞（板垣李光人）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。そんな中、工場では検番の平井（足立智充）による厳しい品質検査が行われ、失敗が続くせん（安達木乃）についに平井の手が出てしまう。その瞬間を、久しぶりに様子を見に来た傳が目撃してしまう。傳は三之丞に事態の説明を求める。