眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第14話が16日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、トキ（眄个△り）が傳（堤真一）の看病をはじめて3週間。傳の具合は回復しない。工場の様子を心配する傳に順調であると答えるトキだが、工場では傳が戻るまでに経営状況を回復させようと、トキやチヨ（倉沢杏菜）、せん（安達木乃）、工女たちが馬車馬のように厳しく働かされていた。ある日、看病のために夕食を作っていたトキがけがを負ってしまう。そこに、駆けつけたタエ（北川景子）は自分がしじみ汁を作ると提案。トキは優しく作り方をタエに教える。

トキとタエの台所のシーンが注目された。また、三之丞（板垣李光人）も“松野家”の秘密を知り？…ネットも反応した。

X（旧ツイッター）には「うっしっしっし（牛だけに）」「冗談がヤバいぞ」「牛乳また盗んできたんか」「傳様ほんとに具合悪そうで…」「あーん だ」「娘に食べさせてもらったらね」「泣けちゃう」「ブラック化まっしぐら」「仏の平井さんが鬼の平井になっちょる〜」「素晴らしいコロコロ」「大きくて美味しそうなしじみ」「トキ、教え上手！」「母と娘の台所」「トキ『すばらしいコロコロでございます！』そしてしじみ汁を作り方をタエ様に優しく教え…好きだなぁ、このシーン」「長生きするんですよ」「長生きするんですよ やだ…フラグ…？」「切なすぎる」「三之丞が立ち聞きしてた」「今日は穏やかに…と思ったら三之丞よ」「朝ドラ名物の立ち聞き」などとコメントが並んだ。

「ばけばけ」は朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。