日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2936（+22.5　+0.77%）
ホンダ　1551（+7.5　+0.49%）
三菱ＵＦＪ　2286（-5　-0.22%）
みずほＦＧ　4744（+52　+1.11%）
三井住友ＦＧ　3951（-6　-0.15%）
東京海上　6301（+41　+0.65%）
ＮＴＴ　153（-0.5　-0.33%）
ＫＤＤＩ　2342（-16　-0.68%）
ソフトバンク　214（-1.0　-0.47%）
伊藤忠　8400（+12　+0.14%）
三菱商　3591（-7　-0.19%）
三井物　3749（+15　+0.40%）
武田　4188（-10　-0.24%）
第一三共　4029（-6　-0.15%）
信越化　4998（+4　+0.08%）
日立　4516（+11　+0.24%）
ソニーＧ　4365（+23　+0.53%）
三菱電　3951（+12　+0.30%）
ダイキン　17570（-60　-0.34%）
三菱重　4133（+10　+0.24%）
村田製　2810（+5　+0.18%）
東エレク　29284（+214　+0.74%）
ＨＯＹＡ　21607（+122　+0.57%）
ＪＴ　4928（0　0.00%）
セブン＆アイ　1976（-1.5　-0.08%）
ファストリ　52770（+320　+0.61%）
リクルート　7735（-2　-0.03%）
任天堂　12455（-60　-0.48%）
ソフトバンクＧ　22102（+157　+0.72%）
キーエンス（普通株）　58919（+519　+0.89%）