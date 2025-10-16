日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2936（+22.5 +0.77%）
ホンダ 1551（+7.5 +0.49%）
三菱ＵＦＪ 2286（-5 -0.22%）
みずほＦＧ 4744（+52 +1.11%）
三井住友ＦＧ 3951（-6 -0.15%）
東京海上 6301（+41 +0.65%）
ＮＴＴ 153（-0.5 -0.33%）
ＫＤＤＩ 2342（-16 -0.68%）
ソフトバンク 214（-1.0 -0.47%）
伊藤忠 8400（+12 +0.14%）
三菱商 3591（-7 -0.19%）
三井物 3749（+15 +0.40%）
武田 4188（-10 -0.24%）
第一三共 4029（-6 -0.15%）
信越化 4998（+4 +0.08%）
日立 4516（+11 +0.24%）
ソニーＧ 4365（+23 +0.53%）
三菱電 3951（+12 +0.30%）
ダイキン 17570（-60 -0.34%）
三菱重 4133（+10 +0.24%）
村田製 2810（+5 +0.18%）
東エレク 29284（+214 +0.74%）
ＨＯＹＡ 21607（+122 +0.57%）
ＪＴ 4928（0 0.00%）
セブン＆アイ 1976（-1.5 -0.08%）
ファストリ 52770（+320 +0.61%）
リクルート 7735（-2 -0.03%）
任天堂 12455（-60 -0.48%）
ソフトバンクＧ 22102（+157 +0.72%）
キーエンス（普通株） 58919（+519 +0.89%）
