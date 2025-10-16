東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値151.05 高値151.88 安値150.90
152.63 ハイブレイク
152.26 抵抗2
151.65 抵抗1
151.28 ピボット
150.67 支持1
150.30 支持2
149.69 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1647 高値1.1648 安値1.1602
1.1709 ハイブレイク
1.1678 抵抗2
1.1663 抵抗1
1.1632 ピボット
1.1617 支持1
1.1586 支持2
1.1571 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3403 高値1.3407 安値1.3317
1.3524 ハイブレイク
1.3466 抵抗2
1.3434 抵抗1
1.3376 ピボット
1.3344 支持1
1.3286 支持2
1.3254 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7967 高値0.8016 安値0.7957
0.8062 ハイブレイク
0.8039 抵抗2
0.8003 抵抗1
0.7980 ピボット
0.7944 支持1
0.7921 支持2
0.7885 ローブレイク
