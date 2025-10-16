東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値151.05　高値151.88　安値150.90

152.63　ハイブレイク
152.26　抵抗2
151.65　抵抗1
151.28　ピボット
150.67　支持1
150.30　支持2
149.69　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1647　高値1.1648　安値1.1602

1.1709　ハイブレイク
1.1678　抵抗2
1.1663　抵抗1
1.1632　ピボット
1.1617　支持1
1.1586　支持2
1.1571　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3403　高値1.3407　安値1.3317

1.3524　ハイブレイク
1.3466　抵抗2
1.3434　抵抗1
1.3376　ピボット
1.3344　支持1
1.3286　支持2
1.3254　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7967　高値0.8016　安値0.7957

0.8062　ハイブレイク
0.8039　抵抗2
0.8003　抵抗1
0.7980　ピボット
0.7944　支持1
0.7921　支持2
0.7885　ローブレイク