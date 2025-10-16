ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習前の会見に出席した。前日にはロバーツ監督が会見で大谷が第７戦で救援登板する可能性を明かしたが、本人は「現時点では第４戦の先発と、まずは明日の第３戦ですね。そこをまずしっかりフォーカスして臨みたいなとは思ってるんで。その先はあんまり特には考えてないですし。行けと言われたら、もう行く準備だけできれば十分かなとは思ってます」と次戦を見据えた。

前日の会見では、ロバーツ監督は「大谷は（投手としては）休養が十分取れている。そして、第７戦で救援登板させる可能性も考えている。第３戦についてはタイラー（グラスノー）が通常の登板間隔になっている。そうした全ての要素を考えると、この並びが最も理にかなっている」と話し、総力戦となる第７戦に救援で投入する可能性を示していた。

レギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで敵地ながら２連勝発進したドジャース。前日１４日（同１５日）の第２戦では山本由伸投手（２７）が９回３安打１失点で、日本人投手としては初めてポストシーズンで完投した。

大谷は打撃の調子がなかなか上向かず、地区シリーズから３試合、１９打席連続で安打が出ていなかったが、第２戦の４打席目に４試合、２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放った。だが、ポストシーズンは３４打数５安打の打率１割４分７厘。本塁打も９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦で２発を放ってから７試合連続で出ていない。

投手としては４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦でポストシーズンの自身初登板。６回３安打３失点で勝利投手になった。中６日で第５戦までもつれた場合は先発予定だったが、３勝１敗で突破。リーグ優勝決定シリーズでは第５戦以降の登板間隔などを考慮して中１２日で１７日（同１８日）の本拠地での第４戦に回ることになった。

ドジャースの先発陣は絶好調。第１戦でスネルが８回１安打無失点、第２戦で山本が９回１安打１失点。地区シリーズ第４戦ではグラスノーも６回２安打無失点と好投した。大谷も波に乗って一気に４連勝へ導くマウンドとしたいところだ。