藤あや子、“和のおかず”たっぷりの手作り弁当に反響「おいしそうですねぇ」「身体に良いものばかり」「栄養満点」
歌手の藤あや子（64）が14日、自身のブログを更新。「あや弁」と書き出し、“和のおかず”たっぷりの手作り弁当を披露した。
【写真】「身体に良いものばかり」「おいしそうですねぇ」“和のおかず”たっぷり！藤あや子の手作り弁当
おかずは「銀鱈西京漬け」「からすカレイみりん」「切り干し大根」「具沢山ひじき」「かぼちゃ煮」「蒸しさつまいも」と紹介。「かぼちゃには丹波の黒豆を入れました」とも明かした。
和の惣菜を彩りよく詰めた手作り弁当に、コメント欄には「おいしそうですねぇ」「満点お弁当」「身体に良いものばかり」「栄養満点」「料理上手で素敵」などの声が寄せられている。
