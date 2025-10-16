

中国では賃貸マンションの急な値上げは少なくない。それが今、日本でも起き始めている（写真：ABC／PIXTA）

ある日突然、オーナーが中国人に代わった、板橋区のマンション。違法民泊運営が行われていたことに気づいた住民たちとオーナーの争いから、移民社会化する日本が抱える課題が浮かび上がった。

本記事は『ニッポン華僑100万人時代』より一部抜粋、再編集。新中国勢力の台頭で激変していく日本社会の様子に迫る。

※登場する取材協力者の肩書や年齢は取材当時のものです。

突然の値上げ通告が出た賃貸マンション

もしも、あなたが住む賃貸マンションが、急な値上げを突然通告されたらどうだろう。それもかなりの値上げを。中国では決して少なくはない、こうした突然の値上げ。堪えかねて、引っ越しを余儀なくされたという話も中国では珍しくはない。中国の現実は今、日本でも起き始めている。

東京都板橋区、JR埼京線の板橋駅前。7階建て賃貸マンションの5階に住む、都内のメディア企業に勤める男性（49）に、突然の出来事が起こったのは、2025年1月下旬のこと。仕事から自宅に戻り、いつものようにポストを開けると、1枚の紙が投函されていることに気付いた。何気なく紙を見ると、タイトルに「家賃値上げの通知書」とあった。

急ぎ読み進めると、「新賃料 8月1日から月額19万円」と書かれていた。現在の賃料は7万1500円。3倍近い突然の値上げ要求に、男性は驚かずにはいられなかった。書面には、通知者として東京都中央区に本社を置く、見知らぬ会社の名前が記されていた。

男性は「詐欺なのか」と不審に思った。すぐにマンションの管理会社に電話をすると、「私どもも、値上げの話は聞かされておりません。ただ、これまでのマンションの所有者が別の企業に売却したことは事実で、後ほど皆様には連絡が行くと思います」との話だった。

後日、男性の自宅にまた、1通の封書が投函されていた。封を開けて読むと、数日前に値上げを通知してきた企業からだった。内容は、マンションの所有者が「当社に代わった」との通知だった。さすがに不安に思った男性は自ら、登記情報を取り寄せ調べると、その会社は通販事業などを手掛けており、代表者は中国人だった。

マンションはもともと地元の信用金庫のグループ会社が建て、約45年間にわたって所有を続けてきた。管理は丁寧で、管理担当者の交代があれば、いつもしっかり住民にあいさつし、何か不具合があれば、すぐに対応する好物件であったという。だからこそ、男性は気に入り20年近くも住み続けてきた。

マンションが中国人用の民泊に

ところが、同マンションは2024年11月、信金のグループ会社から、日本の大手不動産会社に売り渡された。それもつかの間、年が明けると、今度は中国人が代表の中国系企業に売却。大幅な家賃の値上げも迫られ、男性は慌てに慌てた。

ただ、男性はその「騒動」が起きる以前の2024年10月には既に、2027年1月までの賃貸契約の更新を済ませていた。念のため弁護士に相談すると「これまでの家賃を払っていれば、追い出されることはない」とのアドバイスを受け、ほっと胸をなで下ろす。だが、悲劇が始まるのはここからだった。

男性が2通の通知を受け取って間もなく、マンション内でやたらに中国人の男女をみかけるようになったのだ。男性は毎回、別の中国人をみかけるようになるうち、ようやく気付いた。「このマンションは中国人用の民泊に使われている」――。

さらに男性は、自分が住む5階の空き部屋の前を通りかかると、玄関のドアノブに、黒色のキーボックスがかけられていることにも気付く。これは暗証番号を押せば、その部屋の鍵が取り出せる仕組みで、民泊によく使われているもの。男性は、これまで20年近くの平穏な暮らしが、みるみるうちに変わっていく状況に完全に参ってしまった。

「私は独り者なので、ずっとここに住んでいようと思っていましたけど、そんな甘い考えは吹き飛びました。もうここには絶対住みたくありません」。そう言って、男性はこの思い出深いマンションから退去することを決めた。おそらく、家賃の突然の値上げ通告も、マンションの所有者になった中国系企業が民泊経営をしたいがため、住人を追い出す工作だったのではないかと、男性は振り返る。

精神状態が不安定になる住人も

2025年2月。男性と同じマンションの7階に住む女性宅にもやはり不審な動きが出ていた。夜8時頃。79歳になる高齢の女性が「そろそろ寝ようと思っていた頃」だった。突然、家のインターホンが鳴った。女性は、遅い時間に宅配便でも届いたのかと思って玄関を開けると、そこには、ビルのオーナーだと名乗る中国人男性が立っていた。「来月からここの家賃が上がるの、知っていますか？」。突然の話に女性は戸惑い、マンションの賃貸契約はすべて娘に任せているため「私じゃ、何も分からないから、今日はすみません」と答えた。すると、中国人男性は「今月中に引っ越せば、引っ越し代を10万円、払いますよ」と、話をもちかけてきたという。

女性は「それじゃあ、名刺をください」と言うと、「持っていない」と中国人。「じゃあどうやって連絡すればいいの？」と聞くと、メモ用紙に携帯番号を走り書きし、渡して来た。女性宅にもやはり1月下旬、「新賃料 19万円」と書かれた紙が投函されていたという。女性は約40年前からこのマンションに住むが、もちろんこうしたことは初めて。「近所には精神状態が不安定になってしまい、夜も眠れないといって、既に引っ越しされた方もいた。本当に許せない」と憤る。

3階に10年以上前から住み続ける、IT企業勤務の男性（46）も2025年3月、マンション内での異変を感じ取る。向かいの空き部屋に突然、ダブルベッドなど、大きな荷物が次々に届くようになったからだ。男性はその時、「もしや民泊営業をするつもりかもしれない」と、察したという。そしてすぐに大手宿泊予約サイトをいくつか調べてみると、案の定、3階と5階の部屋が、複数のサイトに民泊として掲載されていることを確認した。さらに男性はその空き部屋に、中国人風の宿泊客や、その部屋を清掃する作業員が何度も出入りする姿を見たという。

民泊を運営するには通常、地元自治体への届け出が必要になる。同じマンションで民泊を始められたことを不安に思った男性は、すぐに板橋区の公開情報で状況を確認した。すると、同区への民泊の届け出は300件以上あったが、男性が住むマンションについては一切、民泊として登録された物件はなかった。

さらに民泊営業の前提となる周辺住民への事前周知や標識の掲示もなかったため、男性は板橋区に通報し、早急に改善を求めた。

この通報で、ようやくマンション内の「民泊騒動」はいったん収束したという。だが、この後も住民の不安はとても解消されるものではなく、むしろ事態はさらにエスカレートをみせる。

突然「故障」で止まった、エレベーターの不思議

住民の手で民泊経営を阻止されてしまった「中国人オーナー側の腹いせ」（マンション住民）なのか。2025年5月中旬の朝9時頃から突然、エレベーターの扉の前に「エレベーター停止のお知らせ」という掲示と、「関係者以外立ち入り禁止」というステッカーが貼られるようになった。





理由は、「エレベーターの部品が破損し、現在は運転できない状態である。工場より納期の回答があり、6カ月以上かかる見込み。電気系統にも不具合が見つかり、漏電の可能性がある」などと書かれていた。「エレベーターは直前まで通常通り稼働していた」（同マンションの住人）にもかかわらずだ。

不審に思った住人の一人が、エレベーターの管理会社に問い合わせると、「（3カ月前の）2月のエレベーター点検時には異常は認められず、数カ月間でそんなに大きな異常が発生するとは考えにくい。問題があっても、部品の在庫はあるので、いつでも直せる」との回答を得た。

こうなると、展開はもう泥仕合の様相をみせ、住民と中国人オーナーの間で次々とトラブルが発生する。想像以上に騒ぎが大きくなったことから、地元警察や行政も動かざるを得なくなり、ようやく、中国人オーナーは家賃の値上げを撤回し、エレベーターも再び動き出し、事態は一応の収束をみた。

7階に住む、あの79歳の女性にもこの数カ月間、どんな思いで過ごしてきたのかを聞くと「私もマンションのために力を尽くし、仲間と戦ってきました」と振り返った。少々疲れ気味の様子ではあったが、高齢にもかかわらず、相当精力的に動き、努力をされたようだった。「住民のみなさんが色々調べてくれたり、動いてくれたりしたのは嬉しかった。私一人では、本当にどうしようもなかったです」

ただ、まだまだ不安はあるという。「うちの家は2026年8月に、次回の契約更新の時期を迎えます。私はその時までしっかり居座ってやろうとは思っています。ただ、今の（雰囲気が悪い）状況では、知らぬうち『私の家の周りから、うち以外、誰も日本人がいなくなった』ってことになりはしないかと、心配で仕方ありません」。そう言うと、彼女の表情は再び暗くなり、記者のもとを静かに立ち去った。

（日本経済新聞取材班 ： 日本経済新聞社データ・調査報道センターの記者で構成する取材班）