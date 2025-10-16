YUKIの新曲「Share」が、12月26日に公開される劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌に決定した。

本楽曲はYUKIにとって、2024年6月にリリースされたアルバム以来、約1年半ぶりとなる新曲。映画は2021年本屋大賞ノミネートの深緑野分による小説を原作とする劇場アニメーションとなり、本予告も公開されている。

また本楽曲は、12月17日にCDシングルとしてリリース。初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。

YUKI コメント

本を読むと、その世界に入り込んで出られない感覚になります。続きが気になり、またあの世界に戻りたくなるのです。主題歌のお話をいただいて本作を読み進めながら、深冬と真白と、読長町の皆とともに壮大な冒険をしました。現実逃避という言葉がありますが、音楽を聴くことも読書体験に似ていると思います。人と人とは、100％分かり合えることはなくとも、交差する一筋の光を分かち合うことで友達になるのではないかなという希望を込めて「Share」を作りました。音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら嬉しいです。ぜひ映画館で聴いてください。

