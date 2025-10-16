１６日の主なマーケットイベント １６日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・機械受注

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：００ 米・ウォラーＦＲＢ理事が講演

２２：００ 米・バーＦＲＢ理事が講演

２２：００ 米・ミランＦＲＢ理事が国際金融協会主催の討議に参加

２３：００ 米・ボウマンＦＲＢ副議長が講演

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数



○決算発表・新規上場など



※東証プライム上場：テクセンドフォトマスク<429A>

※海外企業決算発表：台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。





