放置すると突然死も。「睡眠時無呼吸症候群」が引き起こす恐ろしい合併症【医師解説】

熟睡感が得られず、朝すっきりと起きることができなくなってしまう、睡眠時無呼吸症候群。今回は具体的にはどのような症状があるのかや、どのような状態なのかについて、医師の岩間先生（日本橋循環器科クリニック）に解説してもらいました。

監修医師：

岩間 義孝（日本橋循環器科クリニック）

順天堂大学医学部卒業。その後、循環器を専門に東京都立広尾病院や横浜労災病院などで経験を積み、米国メイヨークリニック循環器科への留学などを経て平成19年6月より日本橋循環器科クリニック院長となる。日本循環器学会専門医、日本内科学会認定医。

編集部

睡眠時無呼吸症候群（SAS）について教えてください。

岩間先生

疾患名の通り睡眠時に無呼吸となってしまうのが睡眠時無呼吸症候群です。専門的には「睡眠中に生じる10秒以上の気流の停止」と言われています。「一晩（7時間）の睡眠中に、30回以上の無呼吸」あるいは、「1時間あたりの睡眠中の無呼吸数が5回以上」であると睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

編集部

そんなに呼吸が止まってしまうのですね。

岩間先生

そうなんです。結果的に、熟睡感が得られず朝すっきりと起きられなかったり、日中にうとうとしてしまったりするような影響がでます。

編集部

それは嫌ですね。

岩間先生

はい。日中の集中力や注意力がなくなりお仕事の効率が低下するというだけでなく、交通事故などの危険も高まります。実際に、居眠り運転と睡眠時無呼吸症候群の関連も指摘されています。

編集部

交通事故は怖いですね。

岩間先生

それだけではありません。睡眠時無呼吸症候群は、高血圧や糖尿病、心疾患、脳血管疾患との関連性が非常に高いことも明らかになっています。調査によると、睡眠時無呼吸症候群を持つ人はそうでない人と比べて、高血圧のリスクが約2倍、虚血性心疾患は約3倍、脳血管疾患は3～5倍も併発する確率が高いとされています。さらに、突然死のリスクも指摘されており、適切な治療が必要です。

※この記事はMedical DOCにて＜睡眠時無呼吸症候群の治療は一生続くの? ｢CPAP療法｣は途中で辞められる?【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。