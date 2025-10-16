じっくり音楽に向き合えることもあって、幅広い世代にアナログレコードがブームになっていますね。レコードをもっと気軽に楽しみたいリスナーのために、Technics（テクニクス）からアナログプレーヤーの新モデル「SL-50C」が発売されます。

安定した駆動力

Image: Technics

TechnicsといえばプロDJが愛用するSL-1200シリーズを手がけていることで知られ、アナログプレーヤーでは一日の長があります。

SL-50Cも駆動方式はSL-1200同様のダイレクトドライブ。モーターも同じくコアレス・ダイレクトドライブ・モーターを採用しており、回転ムラが少なく強い駆動力を誇ります。マイコン制御の正確な正弦波駆動方式によって、安定したピッチで再生できるのがポイント。

Image: Technics

メインシャーシはMDF、プラッターはアルミダイカスト製で、振動に対する安定感も抜群。ピッチコントローラーこそありませんが、その再生クオリティはSL-1200にも引けを取りません。PHONO入力を持たないアンプやパワードスピーカーにもそのまま接続できるように、フォノイコライザー回路を内蔵。カートリッジは音質に定評があるOrtofon 2M Redが付属します。

Image: Technics

美しいミニマルデザインで、音質だけでなくインテリアも考慮した設計になっています。カラバリはブラック、グレー、ブラウンの3種類。直販価格は9万9000円。現在は予約受付中で、発売は10月下旬予定です。

Source: Technics