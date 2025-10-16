YUKI、新曲「Share」が映画『この本を盗む者は』主題歌に決定！「音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら」
YUKIの新曲「Share」が、劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌に起用されることが決定した。
■前作アルバムから約1年半ぶりとなる新曲
YUKIにとって「Share」は、2024年6月にリリースされたアルバム以来、約1年半ぶりとなる待望の新曲。12月17日にCDシングルとしてリリースされ、紙ジャケット仕様となる初回仕様盤には、オリジナルステッカーが封入される。
2021年本屋大賞にノミネートされた深緑野分による人気小説を原作とする劇場アニメーション『この本を盗む者は』は、ふたりの少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。12月26日に公開される。
■YUKI コメント
本を読むと、その世界に入り込んで出られない感覚になります。続きが気になり、またあの世界に戻りたくなるのです。主題歌のお話をいただいて本作を読み進めながら、深冬と真白と、読長町の皆とともに壮大な冒険をしました。現実逃避という言葉がありますが、音楽を聴くことも読書体験に似ていると思います。人と人とは、100％分かり合えることはなくとも、交差する一筋の光を分かち合うことで友達になるのではないかなという希望を込めて「Share」を作りました。音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら嬉しいです。ぜひ映画館で聴いてください。
■リリース情報
2025.12.17 ON SALE
SINGLE「Share」
■【画像】『この本を盗む者は』メインビジュアル