YUKI、新曲「Share」が映画『この本を盗む者は』主題歌に決定！「音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YUKIの新曲「Share」が、劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌に起用されることが決定した。

■前作アルバムから約1年半ぶりとなる新曲

YUKIにとって「Share」は、2024年6月にリリースされたアルバム以来、約1年半ぶりとなる待望の新曲。12月17日にCDシングルとしてリリースされ、紙ジャケット仕様となる初回仕様盤には、オリジナルステッカーが封入される。

2021年本屋大賞にノミネートされた深緑野分による人気小説を原作とする劇場アニメーション『この本を盗む者は』は、ふたりの少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。12月26日に公開される。