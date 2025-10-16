ＴＯＰＰＡＮ、今期経常を7％下方修正

ＴＯＰＰＡＮホールディングス <7911> [東証Ｐ] が10月16日朝(08:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の970億円→900億円(前期は895億円)に7.2％下方修正し、増益率が8.3％増→0.5％増に縮小する見通しとなった。

なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期（2025年４月１日～2026年３月31日）の売上高、営業利益、経常利益につきましては、本日公表いたしました「テクセンドフォトマスク株式会社の東京証券取引所プライム市場上場及び子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、同社が東京証券取引所プライム市場に上場することに伴い、同社は当社の連結子会社から持分法適用関連会社となり、当下半期より連結の範囲から除外されるため、前回発表の連結業績予想を見直しました。 なお、親会社株主に帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益、2026年３月期の期末配当予想は変更しておりません。※前期実績（2025年３月期）に係る各数値については、2025年８月８日の決算短信にて公表しました会計方針の変更に関する注記に記載の通り、在外子会社等の収益及び費用の本邦通貨への換算方法の変更により遡及修正が行われたため、遡及修正後の数値を記載しております。※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により当該予想値とは異なる結果となる可能性があります。

