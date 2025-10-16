タイトなユニフォームで際立つ“神スタイル”韓国ゴルフ界のセクシークイーンが見せた「可憐なプレー」

韓国女子プロゴルファーの“セクシークイーン”ユ・ヒョンジュ（31）が、10月12日まで開催された韓国女子（KLPGA）ツアーの『K-FOODノルブ・ファミ マスターズ』に主催者推薦で出場した。

１部レギュラーツアーの出場は６月以来、３回目。４ヵ月ぶりにゴルフファンの前に姿を見せたこともあり、大勢のギャラリーが彼女のプレーを追った。毎回、そのファッションセンスでも話題になるユ・ヒョンジュだが、初日はあいにくの雨模様。それでもプレーの合間に見せる笑顔は、多くのファンを魅了した。２日目は小雨になったこともあり、ボディラインが強調されたユニフォームでプレー。連日、美技でも観客を沸かせたが、通算８オーバーの88位タイで予選落ちとなった。これで今季出場したレギュラーツアー３試合すべて予選落ちという結果となった。

なぜこれほど調子が悪いのか？ しかし、個別のデータを見ると決して悪いとも言いきれない。

今大会のフェアウェイキープ率は78.57％。予選ラウンドの２日間で28ホール中、22ホールでティショットをフェアウェイに置いていた。つまり、ドライバーは安定していると見ていいだろう。問題はパーオン率で、２日間のデータは63.89％。アイアンショットが安定しておらず、特に２日間のパー３でのパーオン率が50％（4/8）と、チャンスにつけられていないのがスコアを落とす要因になっている。

米ツアー20勝のレジェンドと並んで

現在は２部の「ドリームツアー」が主戦場だが、そこでも予選落ちや棄権が続いている。結果がすべての世界だけに、ツアープロとしてはもどかしい日々を送っているのは想像に難くない。韓国ツアーでは30代で現役バリバリのプレーヤーは数えられる程度しかいない。結果が伴わない時期が続けば続くほど、「競技から離れる」という考えが頭の中をよぎったこともあるとは思うが、ユ・ヒョンジュは過去に一度も「引退」をほのめかしたことがない。

それに今季シーズン開幕前には「私はどこでプレーしても大丈夫です」と語っており、ツアープロとして挑戦を続ける意欲をなくしてはいなかった。実際、その人気も衰えてはいない。ウェアの着こなしには毎回、大きな注目が集まり、彼女を広告塔に起用するゴルフメーカーも多数。今もスポンサーは引く手あまただ。インスタグラムのフォロワー数も40万人弱で、韓国女子プロゴルファーの中では群を抜いている。

今年９月にはソウルで開催されたチャリティーゴルフに参加した。同大会は戦争による難民や孤児を支援するために寄付を募るという趣旨で行われたもので、米女子ツアー通算20勝のパク・インビ（37）や同ツアー通算６勝のユ・ソヨン（35）などが参加。引退してもなおレジェンド級の扱いを受ける選手とともに肩を並べたのがユ・ヒョンジュだった。イベントを終えた後には、

「ゴルフが誰かには喜びを与え、同時に他の誰かを助けられるという点においては、大会の趣旨を改めて感じることができた」

と話したユ・ヒョンジュ。改めて彼女の知名度の高さを感じる場となった。とはいえ、ゴルフファンにとっては結果でゴルフ界を盛り上げてほしい思いがあるのもまた事実。’11年のプロ転向後、まだ優勝を経験したことがないが、その人気に見合う結果で、もう一度“ユ・ヒョンジュ”の名を輝かせてもらいたいものだ。